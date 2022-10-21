В Казани прошли детские соревнования по картингу

В Казани прошли соревнования на кубок «Картинг БДД» среди детей сотрудников МВД по РТ и работников ГБУ «БДД», а также их родителей.

Во время соревнований проходило несколько этапов: сначала дети в разных возрастных группах, а затем взрослые.

Фото: ГИБДД РТ

Среди детей сотрудников МВД по РТ от 9 до 12 лет первое место занял Аяз Гатин, второе место – Айзат Гайнутдинов, третье – Самира Минниханова. В возрасте же от 12 до 17 лет золото завоевал Данил Пономарёв, серебро – Ильдан Валиев, а бронзу – Ильнур Галявиев.

Отдельным этапом прошли соревнования для детей сотрудников ГБУ «БДД»: здесь в группе 9-12 лет первое место занял Савелий Ульянин, второе – Дамир Сабиров, третье – Самат Насибуллин. В возрасте от 12 до 17 лет следующая статистика: золото – Аскар Зинатуллин, серебро – Нияз Тимкин, бронза – Сергей Изибеков.

Фото: ГИБДД РТ

Во время соревнований среди взрослых первое место досталось Евгении Насибуллиной, второе место – Елене Ульяниной, а третье – Ильвиру Минниханову. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.