В Казани прошли дебаты кандидатов пост председателя регионального «Совета первых»

Фото: © Ксения Шереметьева/ «Татар-информ»

В Казани, КСК «УНИКС», состоялись дебаты — 12 финалистов, избранных в ходе конкурсного отбора, поборолись за должность председателя регионального совета «Движения первых». Молодые люди рассказали о своих инициативах и проектах, которые, по их мнению, необходимы республике и молодежи.

«Совет первых» — это орган молодежного самоуправления на региональном уровне, объединяющее представителей каждого муниципального района и лидеров детских и молодежных организаций. Его руководитель будет представлять интересы участников республиканского «Движения первых» в федеральном совете. Представителя от РТ выберут сегодня.

«Региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи „Движение первых“ Республики Татарстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан проводят проект „Совет Первых“», — поприветствовали гостей ведущие.

Фото: © Ксения Шереметьева/ «Татар-информ»

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова обратилась к конкурсантам с напутствующими словами.

«Вы уже молодцы вне зависимости от того, кто выиграет. Вы уже заявили о себе. Вам не безразлично будущее России, будущее Татарстана, поэтому вы все большие молодцы. Кто бы что ни говорил, у нас прекрасная молодежь. Каждый из вас, один из лидеров, не зря вас называют „первыми“», — сказала она.

Руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов отметил, что дебаты являются очень важным событием в судьбе организации.

Несмотря на учебное время, зал УНИКСа был заполнен — пришли как и группы поддержки кандидатов в председатели, так и просто молодые люди, которые хотели выслушать предвыборные речи участников.

Ксения Шереметьева