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Руc Тат
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Происшествия 16 июня 2023 11:06

На железнодорожных объектах в Казани прошли антитеррористические учения сотрудников УФСБ

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Оперативный штаб Татарстана провел учения по пресечению терроризма на объектах железнодорожного транспорта и ликвидации их последствий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

«Основной целью учений являлось совершенствование взаимодействия оперативного штаба в РТ с территориальными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности», – рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

#антитеррор #УФСБ РФ по РТ
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