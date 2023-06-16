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На железнодорожных объектах в Казани прошли антитеррористические учения сотрудников УФСБ
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Оперативный штаб Татарстана провел учения по пресечению терроризма на объектах железнодорожного транспорта и ликвидации их последствий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.
«Основной целью учений являлось совершенствование взаимодействия оперативного штаба в РТ с территориальными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности», – рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.
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