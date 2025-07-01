В Казани прошла выставка трофейной техники в честь Дня ветеранов

Сегодня в Казани сторонники «Единой России» вместе с движением жен участников СВО «Никто кроме нас» и Союзом фотографов РТ организовали выставку трофейной техники и фотоэкспозицию волонтеров, активно помогающих фронту. Выставку приурочили ко Дню ветеранов боевых действий.

В мероприятии приняли участие действующие ветераны боевых действий, члены семей участников спецоперации, фотографы и жители города.

На выставке были представлены трофейные образцы военной техники, включая беспилотники и шевроны, а также осколки от снарядов. Гостей познакомили с фотоработами волонтеров, которые регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь на передовую.

Жены и вдовы участников СВО поделились историями о своих мужьях и выразили благодарность сторонникам «Единой России» за внимание и поддержку.

«Сегодняшний день – это возможность еще раз сказать спасибо нашим героям за их подвиги, отдать дань уважения мужеству, верности долгу и самоотверженности тех, кто защищал интересы Родины с оружием в руках», – отметила сопредседатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.