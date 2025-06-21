В Казани прошла встреча участников «ПолитЗавода» с наставниками и экспертами

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Казани состоялась встреча участников молодежных проектов «ПолитЗавод» и «ПолитСтарт» с депутатом Государственного Совета РТ Маратом Бариевым. Темой обсуждения стала роль молодых лидеров в политике и переход от региональных инициатив к федеральному уровню. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В ходе беседы затрагивались вопросы молодежной политики, механизмы поддержки молодых активистов, а также способы взаимодействия с органами власти. Отдельное внимание участники уделили лидерским качествам: обсуждали, какие из них необходимы для успеха, а также природу лидерства – врожденное оно, или формируется в процессе жизни?

Марат Бариев подчеркнул значимость таких встреч, отметив, что они важны не только для молодежи, но и для представителей власти. По его словам, подобные диалоги позволяют понять, как молодые граждане воспринимают происходящие события и общественные изменения. Он добавил, что участие в дискуссиях и готовность задавать вопросы говорит о заинтересованности ребят в происходящем.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Для участников была организована практическая часть. Тренер по публичным выступлениям и автор курса по ораторскому искусству «Tone of Voice» Кристина Жукова провела мастер-класс, где подробно рассказала о трех ключевых аспектах эффективной речи: языке тела, голосе и содержании слов.

Кроме того, состоялся тренинг по дебатам с финалистом Всероссийской лиги Дебатов Айзатом Гадиевым. Он акцентировал внимание на важности уверенного выступления и объяснил, как тембр, интонация и громкость голоса влияют на восприятие речи. Гадиев подчеркнул, что овладение ораторским мастерством особенно актуально для таких площадок, как «ПолитЗавод».

Проект «ПолитЗавод», организованный «Молодой Гвардией Единой России» и партией «Единая Россия», был запущен 25 марта. Его цель – предоставить политически активной молодежи возможность пройти образовательную программу по четырем направлениям: предвыборные технологии, политическая риторика, менеджмент общественных инициатив и политический СММ и дизайн.

После обучения участники смогут применять знания на практике – работать с наставниками, политиками и общественными лидерами. Победители проекта получат возможность пройти стажировки в органах власти различных уровней, Центральном штабе «Молодой Гвардии» и исполкомах «Единой России». Финальная церемония награждения состоится 16 ноября 2025 года в Москве.