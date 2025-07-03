В Казани прошла встреча студентов с ветераном СВО Альфредом Хайбуллиным

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Гуманитарном штабе «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) состоялась встреча студентов казанских вузов и колледжей с ветераном специальной военной операции, добровольцем с позывным «Старый» Альфредом Хайбуллиным. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Луганской Народной Республики и провели в рамках проекта «Герои нашего времени. Наследники Победы».

На встречу пришли учащиеся Казанского федерального университета, Казанского государственного аграрного университета, колледжа «ТИСБИ», Казанского кооперативного колледжа, а также активисты МГЕР. Формат открытого диалога позволил молодым людям напрямую задать вопросы участнику боевых действий, услышать личные истории с передовой, поговорить о настоящем фронтовом братстве, взаимовыручке и вере в боевых товарищей.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Альфред Хайбуллин рассказал о своем участии в боевых действиях на Херсонском направлении, включая оборону села Калиновское и других населенных пунктов. Он поделился воспоминаниями о теплых отношениях с местными жителями на освобожденных территориях. В одном из городов, по его словам, бойцы подружились с семьей, которая делилась последним, кормила весь батальон и даже отдала бойцам ягненка.

В другом населенном пункте их также радушно приняли. Позже стало известно, что после выхода подразделения, населенные пункты заняли украинские силы, а жители, проявившие лояльность к российским военным, подверглись жестоким репрессиям. Некоторые из сослуживцев Альфреда, оставшиеся в городе, подорвались на минах и погибли. Сам Хайбуллин с небольшой группой бойцов ушел ночью, что спасло им жизнь.

Ветеран СВО продемонстрировал участникам встречи свои награды: медали «За участие в СВО», от Союза ветеранов СВО, «Ветеран боевых действий», а также памятную медаль «Доброволец» от батальона «Алга», которая, как он отметил, символизирует братство и доверие со стороны боевых товарищей.

Выступая перед молодежью, Хайбуллин подчеркнул важность таких встреч. По его словам, они нужны не только ему или его сообществу, но прежде всего подрастающему поколению. Он отметил, что взрослые защищают страну на передовой, чтобы никто не нарушил ее границы, а задача молодежи – сделать все для процветания государства и укрепления России.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

После диалога состоялись мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Руководитель Гуманитарного центра ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Азим Арсланов сообщил, что такие мероприятия будут проводиться регулярно. По его словам, они помогают молодежи лучше понять, что такое Родина, патриотизм и суть специальной военной операции. Арсланов подчеркнул, что важна не только информационная поддержка, но и конкретная помощь – от маскировочных сетей до технической подготовки.

Встреча прошла в новом центре патриотического воспитания, открывшемся на базе гуманитарного штаба МГЕР. В дальнейшем здесь будут организовываться мероприятия с участием Героев Российской Федерации, политологов, социологов и других экспертов, а также проводиться мастер-классы патриотической направленности.

Проект «Герои нашего времени. Наследники Победы» направлен на укрепление патриотизма среди молодежи, сохранение исторической памяти и формирование гражданской идентичности.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».