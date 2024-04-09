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В Казани прошла встреча бизнес-сообществ России и Турции
Представители бизнеса России и Турции обсудили вопросы, связанные с финансовой логистикой при взаимодействии бизнес-сообществ двух стран в условиях отмены взаимных платежей в 2024 году. Мероприятие прошло в рамках визита делегации Ассоциации российских и турецких предпринимателей в Торгово-промышленной палате Татарстана.
«Мы осознаем достаточную сложность ситуации, особенно в условиях санкций, и многие наши обсуждения сегодня будут о том, как мы найдем выход из этого положения», — заявил председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.
Он отметил, что Татарстан имеет хорошие связи с турецким бизнесом и Генеральным консулом в Казани Йылмазом Угуром, а также с ассоциацией, и выразил надежду на обсуждение сегодня всех интересующих вопросов.
«Мы знаем, что бизнес Турции — всегда активный и продвинутый. Я очень благодарен ТПП Турции. Когда мы 32 года назад создавались, нам турки очень помогли — приехала делегация в составе 104 бизнесменов и руководителей палат Турции», — добавил Агеев.
В свою очередь вице-президент Турецко-Российского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции Эрдем Аджай поблагодарил Татарстан за организацию подобного мероприятия.
«Роль Татарстана [Рустам Минниханов] для наших представителей и граждан играет огромную роль. Все годы, что мы здесь работаем, мы ощущаем себя как дома, поэтому приехали большой делегацией, чтобы другие предприниматели лучше узнали Татарстан и Казань», — сказал он.
Аджай констатировал, что сейчас сложное время, полное проблем, и выразил надежду, что нынешняя встреча поможет эти проблемы решить.
«Мы верим, что в любой проблеме можно найти решение, и я знаю, что у нас имеется большой потенциал, который мы сможем вместе реализовать», — заключил он.
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