В Казани прошла встреча бизнес-сообществ России и Турции

Представители бизнеса России и Турции обсудили вопросы, связанные с финансовой логистикой при взаимодействии бизнес-сообществ двух стран в условиях отмены взаимных платежей в 2024 году. Мероприятие прошло в рамках визита делегации Ассоциации российских и турецких предпринимателей в Торгово-промышленной палате Татарстана.

«Мы осознаем достаточную сложность ситуации, особенно в условиях санкций, и многие наши обсуждения сегодня будут о том, как мы найдем выход из этого положения», — заявил председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Он отметил, что Татарстан имеет хорошие связи с турецким бизнесом и Генеральным консулом в Казани Йылмазом Угуром, а также с ассоциацией, и выразил надежду на обсуждение сегодня всех интересующих вопросов.

«Мы знаем, что бизнес Турции — всегда активный и продвинутый. Я очень благодарен ТПП Турции. Когда мы 32 года назад создавались, нам турки очень помогли — приехала делегация в составе 104 бизнесменов и руководителей палат Турции», — добавил Агеев.

В свою очередь вице-президент Турецко-Российского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции Эрдем Аджай поблагодарил Татарстан за организацию подобного мероприятия.

«Роль Татарстана [Рустам Минниханов] для наших представителей и граждан играет огромную роль. Все годы, что мы здесь работаем, мы ощущаем себя как дома, поэтому приехали большой делегацией, чтобы другие предприниматели лучше узнали Татарстан и Казань», — сказал он.

Аджай констатировал, что сейчас сложное время, полное проблем, и выразил надежду, что нынешняя встреча поможет эти проблемы решить.