В Казани прошла видеоконференция между Академиями наук Татарстана и Афганистана

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В Казани состоялась видеоконференция между Академиями наук Татарстана и Афганистана. Это был первый контакт между учеными двух стран после смены Правительства в Афганистане.

В начале встречи стороны подтвердили, что соглашение о совместном научно-техническом сотрудничестве между академиями, которое было подписано в марте 2021 года, остается в силе. Также ученые обсудили практические шаги по реализации пунктов этого соглашения.

В ходе разговора президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что это сотрудничество имеет большое историческое и научное значение.«Мы готовы поделиться с афганскими коллегами опытом разработок в сфере геологии, добычи полезных ископаемых. Также помочь в развитии научно-образовательной деятельности и технологии сельского хозяйства. У нашей академии большой опыт в развитии технологий в этих отраслях», — подчеркнул он.

В свою очередь Президент Академии наук Афганистана Махмуд Фаридуддин поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, президента Академии Наук РТ Мякзюма Салахова и генерального директора казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустама Хабибуллина за помощь в развитии научных и гуманитарных связей между Татарстаном и Афганистаном.

«Татарстан является для Афганистана братской республикой. Мы готовы работать в совместных проектах. И эти проекты станут основой для будущего успешного экономического сотрудничества между Афганистаном и Татарстаном», — резюмировал он.