В Казани прошла V Всероссийская Олимпиада по дизайну имени Александра Родченко

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова

С 10 по 13 апреля студенты и школьники из разных уголков страны собрались в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова на V Всероссийскую Олимпиаду по дизайну им. Александра Родченко, чтобы продемонстрировать свои способности и вдохновиться творчеством великого живописца. Событие стало настоящим праздником искусства и культуры и привлекло внимание не только молодых творцов, но и признанных экспертов в области дизайна: 60 финалистов и 150 участников, около 350 конкурсных работ и 10 экспертов.

Пятая юбилейная Олимпиада проводится во исполнение приказа № 649 Министерства просвещения РФ. Проведение таких мероприятий в нашем регионе невозможно без решающего вклада Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Результаты олимпиады могут учитываться как индивидуальные достижения, в том числе с начислением дополнительных баллов к сумме баллов по результатам вступительных испытаний при поступлении в вузы и ссузы.

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова

Около 150 участников, которые приехали из 10 регионов России — от Москвы до Владивостока, а именно из Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Омской, Оренбургской, Саратовской областей, Приморского края и Татарстана, — направили свои работы на суд справедливого жюри, но лишь лучшие из них присутствовали здесь, в Казани.

Приветственное слово на открытии олимпиады было предоставлено ректору Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, председателю Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, председателю Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Асие Тимирясовой.

«Я очень рада, что с каждым годом география нашей Всероссийской Олимпиады растёт, и очень приятно слышать положительные отзывы наших иногородних участников. Мы видим, что сегодня Татарстан развивается очень активно. Вы только представьте, сколько международных событий проходит и будет проходить в республике. В феврале прошел международный турнир „Игры будущего“, фиджитал-игры. Я рада отметить, что талисманом первых „Игр будущего“ стала жар-птица Мира, это разработка наших студентов. Хочу пожелать всем успехов, творческого вдохновения. И будьте уверены в себе, и вы обязательно придете к цели, которую поставили», — отметила Асия Витальевна.

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова

Поприветствовал участников олимпиады начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Андрей Фёдоров.

«Казань — это место проведения не только официальных мероприятий, но и культурных, образовательных проектов, здесь очень много возможностей для отдыха, и все, кто приезжает в Татарстан и Казань, как правило, возвращается сюда не раз. Ребятам хочу пожелать удачи и успехов», — отметил Андрей Фёдоров.

Александр Михайлович Родченко — великий русский и советский живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и кино, корреспондент, основоположник конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, представитель фотографии нового видения, чье творчество оказало значительное влияние на развитие мирового искусства. Олимпиада, посвященная его имени, призвана сохранить и передать новым поколениям его наследие, продолжая тем самым творческий дух и инновационный подход, которыми он вдохновлял мир своим искусством. Александр Родченко начал свою творческую жизнь в Татарстане, в городе Казань.

На открытии олимпиады также присутствовал внучатый племянник живописца — Владимир Родченко.

Фото пресс-службы КИУ имени В.Г. Тимирясова

«Авангард 20-30-х годов прошлого века сыграл в развитии искусства. Создались новые различные направления. Это символ авангарда, взошла новая звезда, новое солнце дизайна. И мы рады, что это продолжает развиваться», — отметил Владимир Родченко.

На церемонии закрытия олимпиады присутствовали почетные гости, например главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств РТ, член Творческого союза художников России Дина Ахметова, один из лучших дизайнеров Казани, креативный директор одноименного Дома моды «Катя Борисова» Екатерина Борисова, председатель Союза фотографов РТ, руководитель агентства Nord models Виктория Шигапова, член Управления Союза дизайнеров России, владелец компании «Консалтинг в архитектуре и дизайне. Интерьерный аудит», дизайн-блогер Дина Шайдуллина, член Союза художников России, лауреат премии им. Н.И.Фешина в сфере современного изобразительного искусства 2022 года Анна Фёдорова и другие.