В Казани прошла творческая встреча с Фаридом Бикчантаевым и Люцией Хамитовой

В казанском культурном пространстве «Искусство жить» состоялась творческая встреча с главным режиссером Татарского академического театра имени Галиасгара Камала Фаридом Бикчантаевым и его женой — известной актрисой театра и кино Люцией Хамитовой. На встречу пришли поклонники таланта супругов и любители национального театра, которых волнует его судьба.

Вся биография Фарида Бикчантаева напрямую связана с ведущим татарским театром. Его родители — мастера камаловской сцены Наиля Гараева и Рафкат Бикчантаев.

«Когда я определялся с будущей профессией, то собирался поступать в музыкальный колледж и начал готовиться на классическую гитару. Отделение в тот период закрыли. Мне пришлось заканчивать школу, и случайно я где-то увидел объявление, что в театральное училище набирается группа. Пришел домой, сказал маме, что иду поступать в театралку. Она была шокирована. Я ведь не думал об этом никогда. За пять дней до экзамена выучил стихотворение Лермонтова, а мама говорит: „Ты что, собрался поступать на русское отделение?“» — поделился воспоминаниями режиссер.

Фарид Бикчантаев отметил, что в 60–70-х годах прошлого века в Казани почти не говорили на татарском, так как это считалось «неприличным», поэтому он и вовсе не владел родным языком, но всё же ему удалось поступить, выучив стихотворение.

«Меня приняли на курс Марселя Салимжанова, а он звал меня к себе, когда я был в 8-м классе. До сих пор помню его слова на первой встрече: „Болтался где-то, в итоге пришел к нам“», — заметил режиссер. После окончания Казанского театрального училища Фарид Бикчантаев стал актером театра Камала, на сцене которого создал несколько ролей. Затем окончил режиссерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе у Марии Кнебель.

Отношения с Марселем Салимжановым были, по словам театрального деятеля, «отцовскими», под его руководством он проработал тринадцать лет. После смерти Салимжанова, когда Бикчантаев сам стал главным режиссером, его не покидала мысль, что он вырос в этом месте и что это мешало его становлению. «Когда я был очередным режиссером, ответственности было мало. Что хотел, то и делал, Салимжанов никогда не вмешивался в мои спектакли. Когда я стал главным звеном, конечно, все меня знали как „дитя театра“, а я же должен быть начальником», — пояснил он.

После того как творческая встреча превратилась в доверительную беседу с поклонниками, режиссер решил поделиться с гостями деталями знакомства с супругой — Люцией Хамитовой.

Когда Фарид Бикчантаев был актером Камаловского театра, его будущая супруга всегда смотрела спектакли с его участием. Сама актриса призналась, что, будучи школьницей, уже заприметила «кудрявого красавца».

«Тогда было целое поколение влюбленных в Фарида Бикчантаева. Был такой период, когда он работал актером, и

многие девушки и взрослые женщины (даже моя тетя) были влюблены в Фарида. Так как родители меня постоянно

водили в театр, они очень любили искусство, я влюбилась. Он обворожил меня своим талантом», — поделилась она воспоминаниями. Но познакомились будущие супруги уже в то время, когда Люция училась в театральном училище. Бикчантаев обратил внимание на балетную походку девушки и оказался очарован ею. А когда начал учиться в ГИТИСе, стал отправлять письма из Санкт-Петербурга.

Участников встречи интересовало и то, как Люция Хамитова попала в театр. Артистка рассказала, что ее семья не была тесно связано с театральной жизнью. Мать работала врачом, отец был водителем. С раннего детства она занималась танцами, но отец не приветствовал такое увлечение дочери, поэтому она говорила, что посещает в свободное время кружок кройки и шитья. Люция призналась, что по натуре она очень стеснительный человек и что решение пойти в театр было вызвано желанием избавиться от внутренних комплексов.

«У меня даже сомнений не было, что я могу не поступить. Настолько было дикое желание, что я поборола себя, и меня взяли», — сказала она, отметив, что ее учителем в жизни стал супруг. Он сыграл огромную роль в ее театральной судьбе, и, по мнению актрисы, ее этапные роли — заслуга Фарида Бикчантаева.

В репертуаре актрисы семь спектаклей, что, по ее оценке, для ее актерского возраста довольно много. Особенно дорога ей роль в спектакле по необычной пьесе «Однажды летним днем» норвежского авангардиста Йона Фоссе. Она написана в сумасшедшем ритме, и когда коллектив театра работал над ней, труппе долго пришлось искать сценический язык.

Затем главный режиссер театра Камала рассказал про языковые проблемы, о том, насколько важно глубоко понимать народ, и о необходимости владеть языком для этого. «Это серьезная и актуальная в сегодняшние дни тема. Сможем ли мы отстоять и сохранить наше достояние? Если татарский язык не будет развиваться, то он исчезнет из нашей жизни навсегда. Речь же идет о литературном языке, а сегодня он переживает тяжелые времена. Вместо вербального, мы, к сожалению, переходим к визуальному. Поколение теряется. Люди не читают, потому что уходит текст», — констатировал он.

По мнению Фарида Бикчантаева, театр — это один из хранителей татарского литературного языка. «Конечно мы стараемся, чтобы язык остался с нами. Мы не упрощаем наши спектакли, часто даже усложняем. Да, сложно, зритель может не понять некоторых слов, но для этого есть перевод. Хотя бы ушами, глазами передаем человеку наше наследие и считаем это важным», — подчеркнул он. Миссия национального театра — не потерять свою идентичность и развивать культурную уникальность народа. Бикчантаев также назвал свою тройку лидеров среди национальных театров России. По его мнению, в нее входят татарский, башкирский и якутский театры.

«У нас ведь театр молодой, ему всего лишь сто лет, и литература вся молодая, появилась только в конце XIX века. Расцвет впереди, я надеюсь. Сейчас наступила творческая пауза, некий спад, нас покинула целая плеяда артистов. Но взрыв будет, я верю в это. Молодежь очень оригинальная и стремится покорять вершины, так что, я думаю, всё получится», — уверен он. Гастроли освежают спектакли труппы. Бикчантаев считает, что в турах чувствуется особая энергетика зала и что публика скучают по татарским артистам.

Бикчантаев также обратил внимание на то, что татарский театр был создан по инициативе снизу, тогда как другие национальные театры — по решению идеологических органов. «Конечно, мы хотим общаться с нашим зрителем на серьезном языке и ставить волнующие вопросы перед ним», — заверил он. При этом театральный деятель признал, что всюду — и в России, и в зарубежных странах — публику привлекают комедии, редко где можно увидеть больших любителей серьезной драматургии. По его мнению, люди постепенно становятся равнодушными к театру, интерес у них вызывают мюзиклы и различные шоу.

В любом случае, заверил Фарид Бикчантаев, театр Камала держит планку, умудряется комбинировать традиции и экспериментировать. Воспитание зрителя продолжается, вовлекается и молодежная аудитория. Представители молодежи, например, с удовольствием посещают спектакль «Пепел», поставленный в необычном формате, и другие постановки. Всё непривычное и новое режиссер счел притягательным для зрителя. Сейчас театральная жизнь переживает времена, когда все ждут новых форматов, наступает время диалога между творцами и публикой.

Поклонников также волновал вопрос о переезде театра Камала в новое здание. Предполагается, что его строительство завершится в 2025 году. «Вокруг этого здания было так много шума: „Да куда вы собрались, какое другое здание?“ Но ведь никто не знает, что находится внутри. Все видят фойе, зал и всё. Стройка то идет, но вы же понимаете, что театр начинается изнутри. Сейчас тяжелая ситуация с приобретением аппаратуры из-за санкций, пока сложно отвечать на этот вопрос», — объяснил Фарид Бикчантаев.