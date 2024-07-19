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«Доказательства счастья»: архимандрит Савва Мажуко провел встречу в Казани
Сегодня в казанском Культурном центре им. А.С. Пушкина прошла творческая встреча с насельником Никольского монастыря из Беларуси, известным писателем – архимандритом Саввой Мажуко. Событие состоялось в преддверии праздника явления Казанской иконы Божией Матери.
«Сегодняшняя встреча посвящена теме „Доказательства счастья“. Совсем недавно мы с друзьями проводили встречу в Гомеле „Круг чтения“, и я вспомнил творчество одного великого драматурга. Одним из таких произведений искусства является гениальный фильм „Летят журавли“, снятый по пьесе Виктора Розова. В кинокартине можно увидеть множество знаков и символов. У писателя было голодное детство, бездомная юность. У него сохранилась книга воспоминаний. Именно воспоминания, прочтения личных историй людей влияют на человека намного лучше литературы. Его мемуары можно было бы назвать доказательством счастья», — рассказал священник Савва Мажуко.
С 15 по 19 июля в столице Татарстана проходят культурно-просветительские мероприятия в рамках фестиваля «Казанские дни».
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