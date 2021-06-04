В преддверии Дня России 12 юных жителей Казани получили свои первые паспорта

Сегодня, в преддверии Дня России, 12 юных жителей Татарстана и двое иностранцев получили в Казани российские паспорта. Церемония прошла в приемной Президента РФ в РТ, участие в ней принял главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов.

В своем выступлении Демидов увидел в получении паспорта укрепление связи гражданина с многовековой историей Российского государства.

«Это очень важное, знаменательное событие для каждого из вас. Сегодня вы получаете основной документ, удостоверяющий личность, — паспорт гражданина Российской Федерации. Нисколько не сомневаюсь, что вы осознали всю важность и значимость сегодняшнего знаменательного события. Наша страна, тысячелетняя Россия, имеет славную и героическую судьбу», — подчеркнул он.

ГФИ по РТ поздравил собравшихся с получением паспортов, пожелал им добиться больших успехом в жизни, а также напомнил о необходимости помнить и чтить великих сынов Отечества. По словам Демидова, в России созданы все условия для гармоничного развития человека — независимо от его национальности и вероисповедания.

«Я хочу пожелать вам стать достойными гражданами России, чтобы вы гордились славной историей нашей страны, были настоящими патриотами и защитниками родины», — завершил свою речь Виктор Демидов.

Всем получателям паспортов организаторы мероприятия подарили Конституцию Российской Федерации.