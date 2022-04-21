19 апреля в Казани прошел региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Системы качества — 2022», организованный кафедрой электронного приборостроения и менеджмента качества Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ при поддержке ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ».

Олимпиада прошла в дистанционной форме, в ней приняли участие 59 студентов от 13 вузов Приволжского федерального округа, обучающихся по направлениям подготовки «Управление качеством» и «Стандартизация и сертификация». Состязание проводилось по направлениям бакалавриата и магистратуры в личном и командном зачетах.

20 апреля компетентное жюри подвело ее итоги.

По направлениям бакалавриата в личном первенстве победителями признаны:

1 место: Амина Мусина (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»);

2 место: Анастасия Мозолёва (ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»);

3 место: Алсу Валиева (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»).

В командном первенстве места распределились следующим образом:

1 место: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» и ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»;

2 место: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»;

3 место: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ».

По направлениям магистратуры в личном первенстве победителями признаны:

1 место: Альбина Шафигина (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»);

2 место: Александра Кириченко (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»);

3 место: Никита Клычков (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»).

В командном первенстве места распределились следующим образом:

1 место: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»;

2 место: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»;

3 место: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства».

Наряду с этим оргкомитет определил шесть знатоков по следующим направлениям:

«Знатоком систем качества» по направлению бакалавриата стала Анастасия Шлыгова — ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ»;

«Знатоком систем качества» по направлению магистратуры стала Кристина Качурина — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;

«Знатоком квалиметрии и управления качеством» по направлению бакалавриата стала Елизавета Майзина — ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»;

«Знатоком квалиметрии и управления качеством» по направлению магистратуры стала Альфия Акжигитова — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»;

«Знатоком метрологии и технического регулирования» по направлениям бакалавриата стала Александра Бездетнова — ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»;

«Знатоком метрологии и технического регулирования» по направлениям магистратуры стал Роман Базаркин — ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова».

Все победители олимпиады были представлены к наградам ФБУ «ЦСМ Татарстан» и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ.

Оргкомитет и участники олимпиады предложили провести в 2023 году в финал Всероссийской олимпиады в Казани.