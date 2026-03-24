В Казани прошла репетиция «Чак-Чак шоу»: артисты готовят старт форума юмора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В студии «Волга-Волга» сегодня прошла репетиция первоапрельского «Чак-Чак шоу». Участники и организаторы собрались, чтобы отработать номера и представить концепцию праздника, который станет стартом для масштабного международного форума юмора.

В репетиции приняли участие группа «Волга-Волга» во главе с солистом Антоном Салакаевым, звезда шоу «Четыре татарина» и стендап-комик Сирень Байрамов, а также сценарист, художник-карикатурист Владимир Бибишев.

Солист группы «Волга-Волга» Антон Салакаев рассказал, что идея масштабного юмористического фестиваля вынашивалась давно.

«У меня всегда так: любой новый проект – это моя не сбывшаяся когда-то мечта. Так было и со студией "Волга-Волга", и с фестивалем. А теперь мы презентуем большой республиканский юмористический фестиваль, и я думаю, наконец пришло то время, когда мы сможем радовать публику. Само "Чак-Чак шоу" станет презентацией этого фестиваля. Лично я буду отвечать за музыкальные номинации», – прокомментировал Салакаев.

Атмосфера в студии была открытой – участники обменялись репликами и обсудили детали предстоящего выступления.

Как сообщили организаторы, само «Чак-Чак шоу», которое состоится 1 апреля, задумано не только как развлекательное событие. Оно призвано дать старт подготовке к Международному форуму юмора, который Казань примет в 2027 году.

Сначала представление развернется на улице перед УНИКСом, где артисты покажут музыкальные и театральные номера, а затем переместится в зал. Для зрителей будут работать интерактивные зоны, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли юмориста или артиста.

Стендап-комик Сирень Байрамов подчеркнул, что 1 апреля организаторы намерены сделать Казань центром притяжения для любителей смеха.

«Мы решили сделать большой праздник для казанцев и всей республики. Это небольшое превью большого фестиваля, который начнется с 27-го года. 1 апреля мы громко заявляем: Казань становится столицей юмора России. Здесь будут соревноваться лучшие юмористы страны в КВН, стендапе, музыке и даже в кино. Нас поддержал АМиК, работа идет большая», – рассказал Байрамов.

Говоря о специфике местного юмора, он отметил, что каждый регион отличается своим стилем. «Татарский юмор уникален, над одними шутками смеются здесь, другие могут не понять в другом регионе. Но все народы, живущие у нас в республике, – прекрасные юмористы», – добавил он.

Комментируя происхождение названия «Чак-Чак шоу», Байрамов объяснил его стремлением апеллировать к чему-то родному и «слепленному из разных направлений», как национальное лакомство. Он также не исключил, что проект может стать ежегодным.

Сценарист и художник Владимир Бибишев, который курирует направление сатирической графики в рамках будущего фестиваля, напомнил, что идея масштабного события возникла еще около 15 лет назад.

«Это старт большого фестиваля, который был задуман вместе с командой "Четыре татарина". Мне доверили направление карикатуры. У нас есть все возможности для проведения международных конкурсов: мы рассылаем приглашения друзьям по всему миру. Наш татарский юмор, особенно сатирическая графика, известен во всем мире. Сейчас, когда нейросети могут нарисовать все что угодно, ценится именно фирменный стиль и уникальность художника», – отметил Бибишев.

Организаторы приглашают всех желающих на «Чак-Чак шоу», которое начнется 1 апреля у стен УНИКСа.