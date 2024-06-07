В Казани прошла презентация книги о столетней истории образования Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани сегодня презентовали книгу «Есть одно счастье — быть педагогом. Образование Татарстана: 100 лет созидания и развития» на русском и татарском языках. Работа над ней началась в 2023-м, в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.

Книга, изданная в этом году, посвящена столетнему юбилею системы образования Татарстана и представляет собой обзор наиболее значимых событий в период ее становления и развития. Издание содержит ранее не опубликованные материалы из фондов Музея народного образования республики о видных деятелях образования, ученых, ветеранах отрасли, педагогических династиях, выдающихся учителях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Идея создания такой книги была всегда, благодаря поддержке руководства республики мы ее издали. И должно быть продолжение. История системы образования очень богатая, и она должна быть сохранена для следующих поколений. Все школы республики, ветераны отрасли получат эту книгу на двух языках. Она станет неоценимым подарком для педагогического сообщества», — сказал на презентации глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он подчеркнул, что статус учителя всегда должен быть на самом высоком уровне и в этом направлении работа будет продолжена. «Создание этой книги — огромный труд. Событий, дат, лиц в истории формирования и развития системы образования республики — великое множество, выбрать наиболее значимое было непросто. Но имена и события, не представленные на ее страницах, тоже достойны внимания и почитания», — отметил министр образования и науки.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов убежден, что у этой книги должно быть продолжение. «Считаю, что каждые пять лет минимум нужно издавать. В Год научно-технологического развития в Татарстане актуально естественнонаучное направление. Может быть, в следующей книге сделать акцент на физико-математические, химические, биологические школы, на их учителей. Это одна из форм популяризации профессии. И так мы можем достучаться до учеников», — предложил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова добавила, что издание такой книги — это большой праздник. «Каждая страница этой книги говорит о том, что о школе, учителях, наставниках можно писать только с большой буквы. Спасибо всем учителям, которые так много сделали для наших детей. И самое главное — продолжают делать», — заметила она.

Парламентарий также согласилась с тем, что должно быть продолжение этой книги. По ее мнению, можно создать книги о системе образования каждого муниципального образования республики в качестве приложения к уже изданной.

«Каждая школа ценит своих педагогов и учителей. Поэтому по каждой школе должно быть свое приложение. Как выпускница, а потом еще и учитель школы №82 я точно возьмусь за создание такой книги», — заявила Ларионова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов посетовал на то, что учителя не оценены по достоинству современным обществом. «Нам нужно пережить определенный период времени. Может быть, должно появиться не одно поколение, воспитанное совершенно на другом образе жизни, чтобы достойно оценить учителей. Ведь учителя решают очень важную задачу», — высказался он.

В книге представлена информация о развитии системы образования республики от 20-х годов прошлого века до современности. В частности, можно узнать о зарождении системы образования в ТАССР, ее становлении и развитии в послереволюционный период, в военные и послевоенные годы, в 1970–1980-е и 1990-е годы, в 2000-е годы и по настоящее время.