В Казани прошла презентация двуязычной раскраски «Казань. Город трудовой доблести»

В казанской гимназии № 28, на базе профильного класса Российского военно-исторического общества, прошла презентация новой двуязычной раскраски «Казань. Город трудовой доблести».

Проект подготовили РВИО РТ, МГЕР Татарстана, а также Комитет по делам детей и молодежи казанского исполкома. Первыми комплекты получили первоклассники, а после остальные ученики начальных классов гимназии. Общий тираж составил 5 000 экземпляров, которые в скором времени направят и в другие школы города.

«Для начальной школы важны понятные и честные инструменты разговора об истории. Такой формат включает детей в тему через действие: раскрасил – прочитал – ответил – обсудил», – рассказывает Директор гимназии Иннеса Смагина.

Раскраска устроена как «короткий урок на одном развороте»: факт и иллюстрации. В числе тем – сборка самолетов на казанских заводах, история Казанского пехотного училища, статус Казани как города трудовой доблести и другие.

Депутат Казгордумы, исполнительный секретарь Казанского местного отделения Партии «Единая Россия» Танзиля Ракова также раздала 30 экземпляров книги «Военная история России»: «Пусть у ребят будет своя полка книг о подвиге тыла и фронта – материалы для уроков и самостоятельных проектов». Инициатива получила поддержку Российского университета кооперации. Его ректор Алсу Набиева также передала в школьную библиотеку издания серии «Наследники Победы».

Исполнительный директор РВИО РТ, депутат Госсовета Республики Тимур Камалетдинов рассказал, чем ценен этот проект: «У каждого сюжета – адрес в Казани и фамилии людей. Когда школьник видит это на карте своего города, история становится своей».

Член «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов считает, что проект приведет к увеличению числа патриотов России. По его словам, именно благодаря таким инициативам удается в доступной форме донести до детей важные исторические факты, связанные с Великой Отечественной войной.