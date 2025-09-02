В Казани прошла премьера танцевального шоу «Любовь спасет мир»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на сцене нового театра им. Камала прошла премьера всероссийского танцевального шоу «Любовь спасет мир». Зрители увидели 20 уникальных танцевальных историй, где любовь показана через самые разнообразные жанры: от нежного вальса и яркого танго до зажигательного брейкинга и рок-н-ролла.

Участники вечера – профессионалы мирового танцевального спорта: чемпионы мира по брейкингу «ORIGINAL BREAKERS CIRCLE» OBC CREW, чемпионы России по акробатическому рок-н-роллу Алексей и Светлана Гавриловы, Александр Машков, Анна Орехова, чемпионы России по танцевальному спорту Илья Корнев, Дарья Жукова, Никита Тришкин и многие другие.

Концерт приурочен ко Дню знаний. По инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение пригласить на шоу более 700 выдающихся педагогов со всей республики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Замечательно, что проходит это доброе, светлое мероприятие в нашем новом театре. Это творческая история, которая всегда про эмоции. Всем нам хорошего настроения и добрых эмоций!» – пожелала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Организатором масштабного проекта выступила Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке Правительства Татарстана. Как отметила президент Федерации Надежда Ерастова, шоу не имеет аналогов в мире.

«Это симбиоз, который называется одним словом – любовь. Каждый танец, каждый номер раскрывает одну из ее граней. И действительно, как сказал великий писатель, любовь спасет мир, а мир нам очень нужен сейчас», – рассказала Ерастова.

Она также выразила особую благодарность руководству республики за возможность подарить это шоу жителям Татарстана.

Блестящее исполнение чемпионов мира и Европы сопровождалось живым выступлением знаменитого вокального коллектива «КВАТРО», лиричными стихами о любви в исполнении народного артиста Татарстана Рамиля Вазиева и виртуозной игрой на рояле музыканта «Геликон-оперы» Артема Давыдова.

Дополнением к выступлению стали масштабные декорации и визуальные эффекты, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Мы в восторге от этого театра. Дай Бог, чтобы это место стало намоленным. Очень важно то, куда ты выходишь на сцену, то, насколько ты ощущаешь эту сцену. Здесь ново, современно, здорово», – заметила Надежда Ерастова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чемпионы России по танцевальному спорту, Анна и Артем Ефанины, поделились своими эмоциями перед выступлением.

«Для нас это очень ответственное мероприятие. Мы ожидаем от шоу только положительных эмоций. Мы уверены, что публика встретит нас очень тепло, и мы сможем ее поразить, вдохновить», – рассказали они.

Особенностью своего номера пара назвала искренние эмоции, которые рождаются из их десятилетних отношений и которые, как они говорят, невозможно придумать.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»