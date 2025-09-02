В Казани прошла премьера танцевального шоу «Любовь спасет мир»
Сегодня в Казани на сцене нового театра им. Камала прошла премьера всероссийского танцевального шоу «Любовь спасет мир». Зрители увидели 20 уникальных танцевальных историй, где любовь показана через самые разнообразные жанры: от нежного вальса и яркого танго до зажигательного брейкинга и рок-н-ролла.
Участники вечера – профессионалы мирового танцевального спорта: чемпионы мира по брейкингу «ORIGINAL BREAKERS CIRCLE» OBC CREW, чемпионы России по акробатическому рок-н-роллу Алексей и Светлана Гавриловы, Александр Машков, Анна Орехова, чемпионы России по танцевальному спорту Илья Корнев, Дарья Жукова, Никита Тришкин и многие другие.
Концерт приурочен ко Дню знаний. По инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова было принято решение пригласить на шоу более 700 выдающихся педагогов со всей республики.
«Замечательно, что проходит это доброе, светлое мероприятие в нашем новом театре. Это творческая история, которая всегда про эмоции. Всем нам хорошего настроения и добрых эмоций!» – пожелала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.
Организатором масштабного проекта выступила Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла при поддержке Правительства Татарстана. Как отметила президент Федерации Надежда Ерастова, шоу не имеет аналогов в мире.
«Это симбиоз, который называется одним словом – любовь. Каждый танец, каждый номер раскрывает одну из ее граней. И действительно, как сказал великий писатель, любовь спасет мир, а мир нам очень нужен сейчас», – рассказала Ерастова.
Она также выразила особую благодарность руководству республики за возможность подарить это шоу жителям Татарстана.
Блестящее исполнение чемпионов мира и Европы сопровождалось живым выступлением знаменитого вокального коллектива «КВАТРО», лиричными стихами о любви в исполнении народного артиста Татарстана Рамиля Вазиева и виртуозной игрой на рояле музыканта «Геликон-оперы» Артема Давыдова.
Дополнением к выступлению стали масштабные декорации и визуальные эффекты, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.
«Мы в восторге от этого театра. Дай Бог, чтобы это место стало намоленным. Очень важно то, куда ты выходишь на сцену, то, насколько ты ощущаешь эту сцену. Здесь ново, современно, здорово», – заметила Надежда Ерастова.
Чемпионы России по танцевальному спорту, Анна и Артем Ефанины, поделились своими эмоциями перед выступлением.
«Для нас это очень ответственное мероприятие. Мы ожидаем от шоу только положительных эмоций. Мы уверены, что публика встретит нас очень тепло, и мы сможем ее поразить, вдохновить», – рассказали они.
Особенностью своего номера пара назвала искренние эмоции, которые рождаются из их десятилетних отношений и которые, как они говорят, невозможно придумать.
Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»