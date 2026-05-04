В Казани прошла премьера документального фильма «Ров»

Премьерный показ документального фильма «Ров», от телеканала «ТНВ» под режиссурой Рината Юзаева, состоялся сегодня в столице Татарстана на площадке кинотеатра «Мир». Показ прошел с участием практически всей команды, трудившейся над картиной.

Фильм рассказывает зрителю о строительстве оборонительных рубежей в Поволжье в годы Великой Отечественной войны от лица 15-летней девочки, демонстрируя тяжелые будни и трагические события в судьбах людей, которые стали частью масштабного военно-полевого строительства.

«Задача документального фильма – рассказать неизвестное об известном. Все слышали про Казанский оборонительный рубеж. И я слышал о нем много. Но я никогда не знал, как это было. Что это все сделали люди, у которых не было экскаваторов, не было тракторов – все руками. И они сделали этот трехсоткилометровый рубеж», – заявил генеральный продюсер, генеральный директор «ТНВ», председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Он подчеркнул, что фильм предлагает взглянуть на пример абсолютного героизма матерей, дочерей, сестер и бабушек, которые совершили невероятный трудовой подвиг, несмотря на погодные условия. «И до сих пор эти рвы сохранились. И их можно увидеть на кадрах картины», – заключил Аминов.

Лента начинается с приказа создать оборонительный рубеж, самая протяженная часть которого – свыше 330 километров – пришлась на три региона Поволжья: Марийскую, Чувашскую и Татарскую АССР. Зрителям показывают быт обычной деревни, куда переселяли людей для строительства рубежа.

Задача осложнялась тяжелыми погодными условиями – на дворе стояла зима с сильнейшими морозами. Кроме того, большинство мужчин отправились на фронт и оборонительные рубежи создавались в основном женщинами и детьми.

Весь документальный фильм «Ров» – это дань памяти великому подвигу нашего народа, рассказывающий, как в годы войны сотни тысяч женщин, стариков, детей и подростков ковали победу в тылу.