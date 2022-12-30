В Казани прошла открытая тренировка адаптивной школы плавания

Фото: © Елена Гредюшко

В казанском Дворце водных видов спорта прошла совместная открытая тренировка родителей и детей с разным уровнем здоровья, занимающихся плаванием.

Занятие состоялось в рамках мероприятий партии «Единая Россия», направленных на поддержание интереса к спорту и поддержание спортивного досуга для детей и взрослых во время новогодних праздников. Тренировку провела мастер спорта СССР, тренер-преподаватель республиканской адаптивной школы Министерства спорта РТ Марина Ахметвалеева.

Фото: © Елена Гредюшко

«В тренировке приняли участие дети с различным уровнем здоровья: солнечные дети, [дети] с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они неоднократные участники инновационного проекта „Заплыв мужества“, который традиционно проходит в Казани в рамках различных международных мероприятий, и показывают достаточно хорошие результаты. На заплыве спортсменов к дорожкам сопровождают известные спортсмены и медийные фигуры», — заметила одна из организаторов мероприятия — член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», региональный координатор федеральных проектов этой партии «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«За годы занятий ребята не просто поправили свое здоровье, они состоялись и как спортсмены. Некоторые из них сегодня уже выполняют программы не только мастеров спорта, но и мастеров спорта международного класса», — добавила она.

К открытой тренировке присоединились и родители детей. Они приняли участие в разминке вместе с детьми и стали активными болельщиками дальнейших эстафет. В конце тренировки были подведены итоги года. Всем детям подарили сладкие подарки, подготовленные благотворителем Радмилой Белавиной.