В Казани прошла отчетно-выборная конференции Федерации тенниса России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казанской ратуше прошла отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России. На очередной четырехлетний срок президентом ФТР единогласно был переизбран Шамиль Тарпищев, занимающий этот пост с конца прошлого века.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татнефть» помогает российскому теннису

Участники конференции не только выбрали президента, девять вице-президентов, 15 членов правления и трех членов ревизионной комиссии, но и поблагодарили компанию «Татнефть» за помощь в развитии и научном сопровождении, а также за сохранность традиций.

Шамиль Тарпищев отчитался о работе федерации в 2020–2024 годах. Его самого назвали «непревзойденным авторитетом в России и зарубежье». Он остается единственным представителем РФ в Международном Олимпийском комитете. На итоги выборов президента Федерации тенниса министр спорта РТ Владимир Леонов, стоявший у дверей, отреагировал громкой репликой «Ура!» При этом он добавил, что другого исхода выборов и быть не могло.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сам старый-новый президент ФТР сказал, что благодарен присутствовавшим в зале теннисисткам Веронике Кудерметовой (на днях уроженка Казани, старшая дочь Эдуарда Кудерметова посетила в «Татнефть Арене» матч «Ак Барс» — «Динамо-Москва»), Анастасии Мыскиной (ранее она бывала частым гостей «ТНА», а сегодня была избрана одним из вице-президентов ФТР) и Надежде Петровой. «Мы все вас обслуживаем персонально, вы даете результат, благодаря которому мы живы. Спасибо за доверие. Вместе вперед, алга!» — подчеркнул он.

Владимир Леонов поздравил Тарпищева с переизбранием и подчеркнул успехи республики в теннисе. «Поздравляем нашего друга и коллегу с очередным вызовом и стабильными результатами. Он наш надежный партнер. Будем активно работать вместе и дальше. Казань — практически ваш дом», — отметил глава Минспорта РТ.

«После таких слов мне надо законсервироваться», — пошутил в ответ Шамиль Тарпищев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тарпищев признает Казань спортивной столицей России

Владимир Леонов рассказал об открытии в Елабуге филиала теннисной школы имени Надежды Петровой с двумя кортами.

«Развивается теннис и в Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе. Но нам не хватает инфраструктурной базы, особенно крытых кортов. Будем думать, будем искать варианты. Вот к Играм БРИКС обновили казанскую Академию тенниса, она стала одной из лучших в России. И главное — впервые в рейтинге ФТР наша республиканская федерация заняла третье после Москвы и Санкт-Петербурга место. Хотя теннис мы стали развивать [всего] 12 лет назад. Есть резервы», — констатировал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь Шамиль Тарпищев признал Казань спортивной столицей России.

«У нас появились большие обязательства, надо сделать не хуже, а лучше. Да, в Казани не было тенниса, начинали с нуля, а ныне ее теннисисты выиграли 69 турниров! Так здесь развиваются абсолютно все виды спорта, культивируемые в России. Нет в стране другого такого города. Казань обошла в рейтинге Краснодарский край. Это феноменальный результат. В целом наши теннисисты в этом году установили рекорд, выиграв 674 турнира, так и год еще не закончился. Наша задача — сделать так, чтобы массовому теннису было куда прийти. Сделать теннис видом летнего отдыха», — призвал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не стал скрывать удовлетворения от избрания Тарпищева президентом ФТР. «Главное, что мы на очередной срок доверили Шамилю Анвяровичу этот пост. Он будет работать, как и прежде. Другого столь трудолюбивого человека я не знаю. Приятно вновь видеть его у руля ФТР», — сказал он.

Бронзовый призер олимпийских игр Надежда Петрова сочла нужным продемонстрировать оптимизм относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеюсь, что в ближайшие четыре года будет полегче и нас допустят до командным соревнований, где нас очень не хватает. Будем сотрудничать с ФТР. Надеюсь, что ученики моей елабужской школы будут выступать за сборную России», — заметила она.

Мировой теннис на стороне России

Вероника Кудерметова поблагодарила Шамиля Тарпищева за помощь в допуске к турниру в Уимблдоне. «Я не понаслышке знаю о международных проблемах наших спортсменов. Меня не допускали к Уимблдону, но благодаря вашей помощи, Шамиль Анвярович, я там сыграла. Спасибо, желаю вам крепкого здоровья и терпения», — отметила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем состоялась короткая пресс-конференция, в ходе которой вопросы задавал только корреспондент «Татар-информа». Шамиль Тарпищев объяснил, почему российских теннисистов допускают на индивидуальные соревнования.

«Благодаря судьбе, есть мужская и женская международные теннисные федерации, которые заранее договариваются с организаторами турниров, дабы не было никакой дискриминации по гражданству и полу. Вот они работают, как положено. Есть и наша маленькая заслуга в лице Евгения Кафельникова», — пояснил он.

«Летом перед Уимблдоном за нас вступилось все мировое теннисное сообщество. Спортивный мир стал на нашу сторону. Было сказано, что есть россиян не допустят, то мы все откажемся от рейтинговых очков по итогам английского турнира. Так же было сказано, что никто из нынешних участников Уимблдона через год не примет участие в данном турнире, если наших не допустят. И ни один теннисист не отказался от игр с россиянами!» — подчеркнул Тарпищев.

Кудерметова при этом рассказала о последствиях запрета на рекламу «Татнефти». «Да, год или два назад в одном из турниров мне запретили играть с нашивкой моего персонального спонсора — „Татнефти “ . В „Татнефти “ с пониманием отнеслись к этой проблеме и продолжают меня поддерживать. За что им большое спасибо. Этот год сложился для меня не очень удачно, но я и дальше буду продвигать „Татнефть “ , Казань», — заверила она.

Шамиль Тарпищев добавил, что Вероника должна была сыграть на Олимпиаде в Париже этим летом, но ей не дали французскую визу.