В Казани прошла научно-исследовательская конференция имени Зиннура Хуснияра

В Казани состоялась открытая городская научно-исследовательская конференция имени писателя и основателя журнала «Салават күпере», главного редактора журнала «Сәхнә» Зиннура Хуснияра. Ежегодная конференция «Очар кошлар юлын эзләр» (»Свой путь») прошла в казанской школе №171.

«Кем бы вы не мечтали стать, уже сейчас старайтесь много читать. Художественная литература вам обязательно поможет при изучении математики, физики, химии. Хочу также отметить, что журналу «Салават күпере» в этом году исполняется 35 лет. Его становление пришлось на непростые годы преобразований в стране. Я возил из Финляндии специальные краски для печати. Председатель Союза писателей СССР Сергей Михалков дал журналу высокую оценку», – отметил Хуснияр.

В конференции приняли участие руководители татарских детсадов, учителя родного языка и литературы, а также школьники. Вокальная группа «СалаваТік», учащиеся школ подготовили для мероприятия интересные концертные номера.

«В третий раз в рамках нашей школы проходит такое хорошее мероприятие. Работа конференции велась в 5 секциях, охватывающих разнообразные темы: как в творчестве Зиннура Хуснияра раскрываются национальные проблемы, исследование понятия «моң» в произведениях поэта, темы и образы в современной татарской литературе (какой должна быть современная татарская женщина) , отражение тем нравственности, а также использование журналов «Салават күпере» и «Сәхнә» в проведении внеклассных занятий», - ознакомила с содержанием конференции директор средней общеобразовательной школы № 171 Советского района Казани с углубленным изучением отдельных предметов Рания Галиакбарова.

Также на мероприятии выступила главный редактор журнала «Салават Күпере» Гульнара Хайдарова. Среди почетных гостей конференции были замначальника управления образования Казани Алсу Биктова, главный специалист управления Райхана Багавиева.

Зиннур Хуснияр - писатель, главный редактор журнала «Сәхнә», заслуженный деятель искусств Татарстана (2001), лауреат литературных премий им. Шайхи Маннура, Фатиха Хусни (2001), Гаяза Исхаки (2008), театральной премии им. Марселя Салимжанова (2019), Республиканской молодежной премии им. Мусы Джалиля (2009). Член Союза писателей РТ (с 1990) и Союза театральных деятелей РТ (с 2017). В 1989 году Зиннур Хуснияр вышел с идеей создания первого журнала для детей на татарском языке. 1 марта 1990 года увидел свет первый номер журнала.

Юлай Низаев