Общество 5 февраля 2026 14:21

В Казани прошла международная конференция по поддержке детей с РАС

В Казани в «Доме Знаний» прошла международная научно-практическая конференция «Наука и практика. Парадигма дифференциально-диагностического критерия образовательного потенциала детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями», сообщает пресс-служба Общества «Знание».

Мероприятие собрало более 400 участников как очно, так и онлайн. В центре внимания оказались сложные характеристики обучения дошкольников, включая познавательные процессы, эмоциональное развитие, социальные взаимодействия и моторику.

Своим опытом диагностики коммуникативных навыков у детей с РАС поделились специалисты Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Отдельный доклад представила заведующая детским садом КФУ «МЫ ВМЕСТЕ» Эльвира Садретдинова.

Она отметила, что главная задача специалистов – не «переделать» ребенка, а создавать условия для максимального раскрытия его потенциала, используя современные научно обоснованные и гуманные подходы.

В ходе конференции было принято решение о создании сетевого взаимодействия для распространения лучших практик работы с детьми с РАС в Татарстане. Также планируется масштабирование диагностического инструментария детского сада КФУ «МЫ ВМЕСТЕ» для использования в дошкольных организациях региона и России.

Фотография предоставлена Управлением региональных коммуникаций Общества «Знание»

