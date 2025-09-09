В Казани прошла квест-экскурсия по Советскому району

Фото: «Культурная команда добра»

Накануне в Советском районе Казани прошла квест-экскурсия «Культурные маршруты» программы фестиваля «Күрше» – «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» с участием активистов проекта «Культура для школьников в РТ», ВОД «Волонтеры культуры» (Казань), Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани.

Ведущая Гузель Хадиева познакомила участников с историей района и его известными жителями: прославленными летчиками – Героями Советского Союза Магубой Сыртлановой и Михаилом Девятаевым.

Маршрут прошел по придомовой территории дома по ул. Сеченова, 5 и близлежащим улицам. В доме проживал Михаил Девятаев, известный своим побегом из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике Heinkel He 111.

Там же с рассказами о жизни Девятаева выступили его дочь Нелли Девятаева и внучка Ирина, соседи и краевед Георгий Цыпцын.

Участники почтили память героя и возложили цветы к памятной табличке на стене дома.

«Спасибо вам за память о папе. Вы делаете такое нужное дело!» – призналась дочь известного советского летчика.

Ведущая также рассказала о доме на улице Искра, где жила советская летчица Магуба Сыртланова.

Участники посетили площадку организации «Доброй Казани», расположенной в том же доме. Ее руководитель Татьяна Мерзлякова познакомила их с пространством этого места.

Старейший активист казанской ветеранской организации Римма Гимадутдинова поблагодарила за мероприятие и прочитала стихи в рамках акции «Декламируй». В завершение участники получили призы от партнеров и организаторов.

Программа «Культурная команда Добра» реализуется призером Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023-2024 и руководителем регионального Клуба ее участников Эльвирой Рысаевой.

Проект «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» вошел в число победителей народного конкурса дворовых событий «Күрше». Организатор конкурса – Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Цель проекта – повысить интерес детей и молодежи к культуре, а также увлечь активностями в этой сфере.