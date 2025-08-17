В Казани прошла квест-экскурсия «Культурные маршруты» по Авиастроительному району

Сегодня, 17 августа провели экскусию-квест «Культурные маршруты» по Авиастроительному району. Мероприятие прошло в рамках проведения программы «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» и фестиваля добрососедства «Курше Фест», реализуемого при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

В программе экскурсии – знакомство с жителями района, культурными достопримечательностями и улицами, вкладом Татарстана в победу в Великой Отечественной войне.

На станциях квеста участники могли поучаствовать в акции «Декламируй» и конкурсе рисунков, сдать крышки и батарейки, прочитать стихи, сделать оригами.

«В основном, квест-экскурсии проводятся для детей и подростков от 7 до 17 лет и их родителей», –сообщил руководитель казанского отделения ВОД «Волонтеры культуры» и автор программы «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» Эльвира Рысаева.

По ее словам, следующие экскурсии пройдут в сентябре в Приволжском и Московском районах. Этим летом волонтеры проекта проводили экскурсии-квесты в Кировском и Ново-Савиновских районах Казани.

«Жители района и все заинтересованные гости могут пройтись по какому-то из маршрутов района и ближе познакомиться с его историей, улицами, известными жителями, а также вкладом Татарстана в Великую Победу. По итогам квеста самые активные участники с района приглашаются на итоговое мероприятие в конце сентября, которое пройдет в Парке Победы, где мы будем собирать культурную карту города Казани», — сообщила она.

Квест-экскурсии проводятся при поддержке администраций районов Казани, Минкульта РТ.

«Наша цель и задачи — познакомить жителей района и гостей района с более подробной историей того или иного места» — добавила Рысаева.

Сегодня же экскурсионный маршрут составил 2,5 км от ул. Ленинградской до парка Крылья Советов. Участники посетили восемь главных мест Авиастроительного района: памятника инженера-механика Виталию Копылову, мемориального комплекса 12-й горбольницы Казани, сквера критика Виссариона Белинского, сквера революционера Григория Орджоникидзе, гимназии № 36, дома, где жил ученый Сергей Королев в 1944-1945 годах на ул. Лядова, 5, также зеленой «сталинки» по ул. Лядова 5/1, где жил авиаконструктор Михаил Симонов и ДК Ленина, где расположен памятник героя СССР Петра Дементьева.

Волонтер Гузель Хадиева рассказала и про важные особенности этого района Казани.

«Авиастроительный район получил свое название 30 лет назад, до этого он назывался Ленинским. Район изобилует частными постройками, так как ранее здесь был частный сектор» — говорит экскурсовод квеста и волонтер проекта Гузель Хадиева.

В 1748 году на территории современного Авиастроительного района располагался полк самозванца Емельяна Пугачева, затем в 19 веке в районе начали возводить заводы и фабрики.

Волонтер также рассказала, какие личности сыграли важную роль в развитии Соцгорода. Так, под руководством Виталия Копылова застраивался этот район в послевоенные годы.

«Копылов долго жил в бараках Авиастроительного района, потому что считал, что нужно первее заселить рабочих. За свой характер он получил прозвище — уссурийский тигр, так как Копылов долгое время жил на Дальнем Востоке», — подчеркнула экскурсовод.

В этом районе Казани действительно было много домов барачного типа, 3-х этажных типовых домов, которые строили пленные немцы после войны, а также и величественных сталинок.

«На многих сталинках мы видим сохраненные элементы старины — это лепнина, эркеры. А на крыше дома ул. Лядова 5/1 мы можем увидеть большой шпиль, изготовленный из настоящего авиационного метала. Все это говорит нам о том, как район имел прямое отношение к авиации» — подчеркивает Хадиева.

Помимо этого, экскурсовод рассказала и о интересных фактах «авиационного» района Казани. Так, известный парк Крылья Советов проектировался под реальные крылья самолета.

Отметим, следующая экскурсия-квест состоится 6 сентября в Московском районе Казани на бульваре Серова.