Ученые и эксперты обсудили в Казани роль ислама в укреплении межнационального единства

Сегодня на территории Казанского Кремля стартовала Международная конференция «Российский ислам как фактор укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия». Ее участниками стали более 80 человек – видные ученые и известные эксперты, представители ведущих вузов и научно-исследовательских организаций.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы переживаем сложный период – он связан с тем, что в условиях мировой турбулентности, санкционного давления, информационной атаки, вопрос национального единства и общегражданской идентичности приобретает приоритетное значение. Россия, как многонациональное и многоконфессиональное государство, всегда была озабочена выработкой формулы единства», – отметил в беседе с журналистами председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

По его словам, международная конференция задумывалась давно. В этом году научное событие проходит в рамках обширного плана мероприятий в Татарстане, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Конференцию мы адресовали в первую очередь молодежи. Я очень рад, что пришли студенты болгарской исламской академии, Российского исламского университета, КФУ и других ведущих вузов Татарстана. Это говорит о том, что нас всех волнует межрелигиозное единство нашей страны», – резюмировал председатель комиссии.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

В рамках конференции известные специалисты и эксперты по исламу, представители ведущих научно-исследовательских организаций России и стран СНГ обсудили проблемы сохранения и актуализации исторического наследия российского ислама. Также на повестке были вопросы, связанные с взаимодействием государства и религиозных конфессий в укреплении межконфессионального согласия в России.

«Постоянно идущий диалог на площадке Татарстана привлекает все больше внимания и уже очень многие говорят о республике как об образце позитивно выстроенных взаимоотношений, где сохраняется культурное многообразие и межнациональное согласие. Этот позитивный опыт необходимо использовать в решении вопросов и на других пространствах», – отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что в рамках сложной современной геополитической обстановки необходимо найти точку опоры для сотрудничества между различными конфессиями. По словам Валеевой, поиск мира, взаимодействия и согласия – это один из важных посылов научной конференции.

«Сегодня обобщим позитивные практики, взгляды, опыт нашей работы и выдадим определенные рекомендации для органов власти и для институтов гражданского общества, чтобы в дальнейшем совершенствовать государственно-религиозную модель, существующую в нашей стране», – пояснил Владимир Зорин.

Отметим, что в работе конференции помимо студентов ведущих вузов Татарстана приняли участие видные ученые и теологи из регионов и стран ближнего зарубежья, в их числе гости из Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Чечни, Дагестана и других государств.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

Организаторами масштабного научного события являются Общественная палата Татарстана и Комиссия ОП России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

Напомним, что по распоряжению Президента Владимира Путина в этом году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Так, в Москве, Татарстане и в ряде других регионов страны пройдут масштабные события, которые покажут позитивный опыт России по сохранению культурного многообразия и межнационального единства.