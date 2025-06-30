В Казани прошла информационная акция «Замочи мошенника»
Информационная антимошенническая акция «Замочи мошенника» прошла 29 июня на Фестивальном бульваре по ул. Декабристов. Акция направлена на профилактику различных видов мошенничества среди горожан.
Цель кампании – проинформировать жителей РТ о современных мошеннических схемах и обезопасить их от обмана в сети.
На мероприятии в качестве спикеров выступили руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов, адвокат, юрист и начальник экспертно-правового отдела юридического бюро «Правовая столица» Ленар Серазетдинов.
Юрист и психолог рассказали публике о важности предостережения детей и пожилых людей от рук обманщиков в интернете, о том, какие уловки используют современные аферисты.
Глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что сейчас мошенники стали опаснее.
«Аферисты становятся не просто обычными обманщиками, а уже переходят на более серьезные и опасные действия. Наша задача – жестко противостоять им», – подчеркнул он.
Также на акции можно было послушать стендап-выступление от резидента StandUp Club Казани и участника шоу «Comedy Баттл» на ТНТ Артура Кабальнова.
Организаторы предлагали гостям игры и развлечения: интерактивная площадка с актером, переодетым в мошенника, различные фотозоны, силомер «Бей по мошенничеству» и возможность создать значок с логотипом акции.