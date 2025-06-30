В Казани прошла информационная акция «Замочи мошенника»

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Информационная антимошенническая акция «Замочи мошенника» прошла 29 июня на Фестивальном бульваре по ул. Декабристов. Акция направлена на профилактику различных видов мошенничества среди горожан.

Цель кампании – проинформировать жителей РТ о современных мошеннических схемах и обезопасить их от обмана в сети.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

На мероприятии в качестве спикеров выступили руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Руслан Хакимзянов, адвокат, юрист и начальник экспертно-правового отдела юридического бюро «Правовая столица» Ленар Серазетдинов.

Юрист и психолог рассказали публике о важности предостережения детей и пожилых людей от рук обманщиков в интернете, о том, какие уловки используют современные аферисты.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что сейчас мошенники стали опаснее.

«Аферисты становятся не просто обычными обманщиками, а уже переходят на более серьезные и опасные действия. Наша задача – жестко противостоять им», – подчеркнул он.

Также на акции можно было послушать стендап-выступление от резидента StandUp Club Казани и участника шоу «Comedy Баттл» на ТНТ Артура Кабальнова.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Организаторы предлагали гостям игры и развлечения: интерактивная площадка с актером, переодетым в мошенника, различные фотозоны, силомер «Бей по мошенничеству» и возможность создать значок с логотипом акции.