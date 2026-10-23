В Казани прошла горячая линия по вопросам поддержки военнослужащих

Сегодня в Казани на площадке Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан работала горячая линия по вопросам поддержки военнослужащих. На нее поступили вопросы о соблюдении прав военнослужащих и членов их семей, социальной и правовой помощи, получения выплат и льгот, пенсионного обеспечения и жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

На вопросы татарстанцев ответили женщины-депутаты объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители Военной прокуратуры Казанского гарнизона, профильных министерств и ведомств, Фонда «Защитники Отечества», а также общественных организаций, включая «Боевое братство» и объединения семей военнослужащих.

Депутат Государственного Совета, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева подчеркнула значимость системной поддержки семей военнослужащих и важность своевременной реакции на их запросы в режиме реального времени.

«Традиционная горячая линия в этот раз посвящена мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Уже с 10 утра начали поступать звонки – люди обращаются по вопросам начисления выплат, признания статуса военнослужащего, статуса погибшего или пропавшего без вести. Мы стараемся оперативно брать вопросы в работу вместе с коллегами из Военной прокуратуры, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Аппарата Уполномоченного по правам человека. Если есть возможность, ответ даем сразу. В то же время есть вопросы, требующие обращения в органы исполнительной власти, но ни один запрос не остается без внимания. Мы очень трепетно относимся к самим военнослужащим и к их семьям, поэтому всегда активно участвуем в таких форматах вместе с нашими коллегами», – отметила Елена Кузьмичева, отвечая на вопросы журналистов.

Как подчеркнула Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, такой формат позволяет оперативно разбирать обращения на месте и направлять их в профильные ведомства.

«В основном звонят супруги и родственники участников СВО, а также сами военнослужащие. Вопросы в значительной степени бытовые и прикладные. Они касаются мер социальной поддержки, выплат, жилищных проблем, выделения земельных участков, пенсионного обеспечения», – отметила Сария Сабурская.

Как рассказала Сария Сабурская, в ходе горячей линии обратилась мама погибшего бойца. «Мама получала пенсию за сына, а после его совершеннолетия потребовалось переоформление документов на самого молодого человека – вопрос вполне разрешимый, и мы сразу подсказали, как действовать дальше», – сказала Сария Сабурская.

По итогам горячей линии все поступившие обращения будут держать на контроле до полного их решения. Такой формат остается востребованным и позволяет не только давать разъяснения, но и выявлять типовые вопросы и системные проблемы.