В Казани прошла гонка на лыжероллерах

фото: пресс-служба "Единой России"

На базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» организовали гонку на лыжероллерах «Лето вместе». Турнир провели в рамках партпроекта «Здоровое общество», сообщает пресс-служба «Единой России».

Инициатор мероприятия – Казанское отделение партии «Единая Россия». Также поддержал организацию гонки комитет физкультуры и спорта Казани.

Главные задачи проекта – популяризировать лыжный спорт, привлечь людей к активному образу жизни и занятиям спортом, развить спортивную инфраструктуру и повысить уровень мастерства участников.

Отметим также, что гонку проводят уже третий год подряд и она собирает сотни участников. В прошедшей гонке зарегистрировались 134 спортсмена не только из Татарстана, но и из соседних регионов.

Соревнования открыли исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Госсовета РТ Ольга Воронова, председатель комитета физкультуры и спорта Казани Линар Гарипов и секретарь первичного районного отделения Московского района Казани, депутат Казгордумы Олег Калимов.

«Спорт — это неотъемлемая часть нашей жизни. Он закаляет характер, воспитывает дисциплинированность, силу воли, прививает любовь к здоровому образу жизни. Все эти качества очень важны в наше время. Они помогают нам ставить перед собой цели и достигать их», - сказал Калимов, пожелав также всем участникам честной борьбы, а болельщикам — незабываемых эмоций.

Активисты боролись за звание чемпионов на дистанциях 5 и 10 км. Всех участников разделили на 8 категорий - в зависимости от пола и года рождения. Соревнования прошли на лыжероллерах Smart, а точные результаты фиксировали через систему электронного хронометража.

«Гонки на лыжероллерах проводятся уже третий год в рамках партийного проекта «Здоровое общество». Этот проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и развитие массового спорта. Мы надеемся, что эти соревнования помогут привлечь еще больше людей к активным занятиям спортом и укрепят их здоровье», - добавила Воронова.

По итогам турнира в каждой категории определили победителей и призеров. Всего разыграли 10 комплектов наград. Лучшие спортсмены получили дипломы и ценные призы от Казанского местного отделения партии «Единая Россия».

Как сказал Карунин, пока что данный вид спорта только набирает популярность. Главная задача организаторов - привлечь к нему больше внимания.

«В таких соревнованиях могут проявить себя, например, лыжники. Ведь лыжероллеры — это летние лыжи, на которых можно заниматься, когда нет снега, - в любое время года. Кроме того, мы стараемся выбирать для турнира максимально пологие трассы, чтобы даже неподготовленные спортсмены чувствовали себя вполне уверенно», - добавил он.

Отметим, что в тот день была пасмурная погода, но она не помешала спортивному празднику.

«Уже несколько лет я занимаюсь мультиспортом. Лыжи, бег, велосипед, плавание – мои основные направления. Если устаешь от чего-то, переключаешься на другой вид физической активности. Приехал сюда встретиться и пообщаться со своими друзьями и, конечно, от души потренироваться», - рассказал участник турнира Ильфат Абдуллин.

Важно, что к турниру присоединились не только дети, но и пожилые активисты, и целые семьи.

«Участвую в состязаниях в третий раз. Надеюсь, окажусь в числе победителей. Занимаюсь лыжным спортом, в моей копилке уже несколько побед в городских соревнованиях. От этого дня жду хорошего настроения и самых положительных эмоций», - прокомментировал юный спортсмен Даниил Мусатов.