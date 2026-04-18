В Казани прошла экскурсия по «Музейному кварталу» на улице Горького

Сегодня, 18 апреля в рамках Международного дня памятников и исторических мест (Дня всемирного наследия) Национальный музей Республики Татарстан специально организовал пешеходную экскурсию по "Музейному кварталу" по ул. Горького. В экскурсию вошли рассказы о музеях. которые находятся на улице известного писателя Максима Горького.

В маршрут вошли музеи Евгения Боратынского, Мусы Джалиля, Салиха Сайдашева, а также Федора Шаляпина и Максима Горького.

Напомним, что с 1 апреля по 1 ноября 2026 года Национальный музей Республики Татарстан запустил акцию «Музейный квартал» — единый билет, который открывает сразу четыре филиала музея на улице Горького в Казани.

По одному билету можно посетить Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, Музей Е.А. Боратынского, Музей Салиха Сайдашева и татарской музыки и Музей-квартиру Мусы Джалиля.

Стоимость единого билета — 800 рублей, тогда как суммарная стоимость отдельных билетов - 1150 руб., экономия в 350 руб.

Срок действия — три календарных дня с момента первого посещения, в течение которых каждый из четырёх филиалов можно посетить один раз. Билет предназначен для лиц старше 18 лет и не распространяется на льготные категории посетителей.

Приобрести билет «Музейный квартал» можно в кассах Национального музея РТ и в кассах любого из участвующих филиалов.

Фото: © «Татар-информ»

