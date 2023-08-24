Эксперты и учащиеся Казани обсудили, как сделать школьную среду интереснее для детей

Сегодня в казанском Центре современной культуры «Смена» прошла дискуссия об инициативах, способных изменить школы и сделать учебные заведения точкой притяжения для подростков. Участие в ней приняли школьники, педагоги, родители, представители «Движения первых» и другие.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Вместе с жителями эксперты и учащиеся обсудили, как в общеобразовательном учреждении сформировать здоровую и дружелюбную среду, каких курсов не хватает школьникам, и как ученики сами могут инициировать изменения.

«Если говорить не только про Казань, а еще затронуть и сельские школы, то там, очевидно, школа у детей занимает лишь третье место, – считает помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов. – Да, во всех школах присутствуют спортивные площадки, оборудованные места, которые могут стать место притяжения для общения со сверстниками. Но еще хотелось бы, чтобы в каждой школе ученики занимались совместной деятельностью, контактировали».

Важно привлекать детей к активной деятельности внутри школ, развивать личность в различных направлениях – и творческих, и спортивных, подчеркнул он.

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Для участников дискуссии провели анонимное онлайн-голосование, в котором школьники выбрали, где им больше нравится проводить свое свободное время за пределами школы. Большинство отдали голос за дом, кто-то проголосовал за парки и скверы, различные творческие активности. Некоторые школьники пожаловались на недопонимание со стороны педагогов и окружающую среду внутри коллектива.

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов отметил, что в школах должны быть предусмотрены различные дополнительные дисциплины и кружки для вовлечения молодежи.

«В школах меняется сознание педагогических команд. Образование – это про то, чтобы не просто отсидеть на уроках, а вызвать интерес у учащегося. Должно быть выстроено другое понимание, чтобы школьник заходя в здание хотел получать знания и проводить здесь время», — пояснил Ризванов.

Директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин считает, что в учреждениях должен быть выстроен школьный «парламентарий», в котором учащиеся коллективно будут принимать решения.

«В школах должны появляться совместные праздники, здоровая среда, собственное самоуправление, где каждая личность училась бы принимать решения и несла бы ответственность», — объяснил он.

После выступлений спикеров все гости смогли задать вопросы и внести свои предложения по изменению учебной среды в школах.