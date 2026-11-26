В Казани сегодня прошла церемония закрытия проекта «Сердце в Zапасе» – комплексной программы поддержки жен участников спецоперации.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Те условия, которые сейчас созданы в республике – они все для вас, для наших защитников и их семей. Конечно, государственный фонд прежде всего ориентирован на работу с демобилизованными, наша задача – помочь им в мирной жизни. Несмотря на то, что их жены – это не наша целевая аудитория, мы все равно активно с ними работаем», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Программа длилась порядка трех месяцев. Жены ветеранов проходили специальные курсы с психологами и другими специалистами. Как рассказывают сами участницы, программа им понравилась и сильно их изменила.

«Мой супруг погиб 11 месяцев назад. Волею судеб я попала в проект "Сердце в Zапасе", чему очень рада. Когда женщина остается в такой ситуации, сколько бы близких не было рядом, это очень тяжело. Я очень благодарна организаторам проекта. Сейчас я могу сказать, что я не тот человек, которым была раньше», – отмечает вдова бойца СВО Лилия Чалова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Церемония закрытия проекта прошла в здании филиала фонда «Защитники Отечества». С торжественными словами выступали организаторы мероприятия и почетные гости, среди которых была и руководитель Вахитовского и Приволжского районов Александра Рылова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Спасибо вам за ваше доверие! Я знаю, как порой сложно было открываться, позволить себе быть слабыми и искренними. Спасибо, что вы доверились нам, пустили нас в свою жизнь и прошли этот путь до конца. Пусть наш проект заканчивается, но ваша внутренняя опора остается с вами навсегда. Помните: вы – самое ценное, что у вас есть», – обратилась к участницам проекта руководитель автономной некоммерческой организации социально-ориентированный клуб «Развитие» Жанна Куспанова.