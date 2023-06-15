В Казани прошла церемония открытия первых Динамовских спортивных игр

Сегодня в казанском центре волейбола прошла церемония открытия первых Динамовских спортивных игр. Эти соревнования проводятся в честь 100-летия общества «Динамо».

Помимо российских динамовцев, на играх в Казани будут участвовать их коллеги из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего более 2 тысяч спортсменов из 70 регионов России будут соревноваться в 11 видах спорта.

На церемонии открытия гимн «Динамо» исполнил майор полиции Игорь Горчаков, заслуженный артист РТ. А гимны РФ и РТ прозвучали в исполнении сводного духового оркестра Казанского танкового училища, Казанского суворовского училища, оркестров МВД РТ и Госгвардии.

Министр спорта России Олег Матыцин в своем приветствии в очередной раз признал спортивную славу Казани. «Лучшие спортивные объекты столицы Татарстана готовы принять любые соревнования. Динамовские игры это грандиозное мероприятие».

Председатель ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров подчеркнул, что спорт в республике в приоритете. «Развитие спорта один из приоритетов социальной политики в нашей республике. Республика является ведущим спортивным регионом страны, что признают сами спортсмены, а Казань спортивная столица России. У нас 26 динамовских коллективов, более 30.000 спортсменов, 21 олимпийский чемпион! Верю, что эти игры станут традиционными», – подчеркнул он.

Зажигательную песню, сочиненную специально к 100-летию «Динамо», исполнили вживую Альбина Калимуллина и Михаил Урецкий.