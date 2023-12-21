В Казани прошла церемония награждения «татар 2023 года» по версии «Миллиард.Татар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, в Институте истории имени Ш. Марджани, прошла церемония награждения победителей рейтинга издания «Миллиард.Татар» «Татары года».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В геральдическом зале собрались около 60 человек из разных уголков России. Награды победителям вручали руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, директор Института истории Радик Салихов и директор Института татарской энциклопедии Искандер Гилязов.

«Я всецело поддержал инициативу и надеюсь, что рейтинг будет проводиться и в дальнейшим, ведь мы должны знать своих героев», — отметил во время церемонии Айдар Салимгараев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителей выбирали путем опроса экспертного сообщества. Около 50 людей получили анкеты, куда они включили наиболее достойных, по их мнению, людей. На основе итогов анкет в каждой номинации формировался топ-10 для голосования в соцсетях издания.

«С каждым днем мы с "Миллиард.Татар" видим, что в тему татарской жизни по самым разным направлениям пытается войти все больше людей. Я с командой издания надеюсь, что впереди будет еще больше подобных проектов», — подчеркнул Шамиль Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голосование было запущено 10 октября и завершилось 19 декабря. Всего за время проведения рейтинга была объявлена 21 номинация. В голосовании приняли участие 128 144 человека.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Большая проблемы для журналиста в том, что он не знает, для кого пишет. На сегодняшнем мероприятии мы увидели, насколько широк охват "Миллиард.Татар" и какую важную работу он проводит», — сказал Ринат Билалов.