В Казани прошла благотворительная елка для детей бойцов СВО и инвалидов

В казанском культурно-развлекательном комплексе Корстон прошла новогодняя елка для детей бойцов СВО и инвалидов. Режиссер развлекательных программ Корстона Линар Сафиуллин рассказал, что такие мероприятия проходят ежегодно с момента открытия комплекса.

«Ещё перед началом зимнего сезона мы устанавливаем елку, на которой дети могут написать свои пожелания, а сотрудники Корстона по этим письмам покупают подарки и отправляют их этим детям», — отметил он.

Сафиуллин добавил, что завершением этой акции становится благотворительный концерт, где с детьми играют, поют и показывают им сказочный концерт.

Сам спектакль с многочисленными интерактивными вставками рассказывает о приключениях двух детей, которые шли в гости к дракону и встречали на своем пути сказочных персонажей. Кроме того, ребята стали зрителями светового и лазерного шоу.

Дети с восторгом встречали каждого нового персонажа и активно помогали им решать возникающие проблемы.

«Было очень интересно, мне все очень сильно понравилось», — поделилась впечатлениями одна из девочек.

«Каждый год Корстон проводит благотворительные елки, это самое трепетное и теплое мероприятие. Очень приятно видеть радостных детей, и благодарные лица родителей. После таких мероприятий мир становится добрей и светлей», — сказала один из аниматоров, ежегодно принимающая участие в этих елках, заслуженный артист РТ Наталья Егорова.

В завершение концерта среди гостей праздника разыграли сладкие призы и подарки с символикой развлекательного комплекса.