В Казани прошла благотворительная акция ко Дню бездомного человека

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В столице Татарстана в Центре социальной реабилитации «Приют человека» сегодня прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню бездомного человека.

На одной площадке для нуждающихся людей развернули полноценную инфраструктуру помощи: работали передвижной флюорограф, пункт забора анализов, кабинеты узких специалистов – терапевта, хирурга, дерматолога, нарколога и психолога.

По соседству с врачами консультировали и оказывали услуги юрист по социальной защите, сотрудник центра занятости и даже парикмахер.

Акция проводится в третий раз и ориентирована не только на 36 подопечных, постоянно проживающих в центре, но и на тех, кто ежедневно приходит сюда за бесплатным горячим питанием.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане Анастасия Исаева пояснила, что выбор места не случаен – в «Приют человека» ежедневно приходят десятки нуждающихся в помощи людей.

«Это ни в коем случае не праздник. Это мероприятие, которое обращает внимание на социальную проблему, объединяющей абсолютно все государства этого мира, потому что под влиянием различных социальных факторов появляются люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сюда приходит максимальное количество людей за бесплатным питанием ежедневно. Это люди, которые в последнюю очередь заботятся о своем здоровье, они отягощены витальными потребностями – еда, заработок», – заметила общественница.

По ее словам, большинство обратившихся заинтересованы в том, чтобы изменить свое социальное положение и начать работать.

«После сегодняшнего дня кормление традиционное в 11 часов сохраняется. То есть люди сюда могут приходить за ежедневной помощью. Также сотрудники „Приюта человека” оказывают социальную поддержку. Мы всегда остаемся на связи со всеми, кто сюда пришел. Наш юрист ежедневно ведет прием граждан. Поэтому мы ежедневно готовы оказывать поддержку всем», – добавила Исаева.

В рамках акции прием вели врачи городской поликлиники №7, городской клинической больницы №12, Республиканского клинического наркологического диспансера и Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера.

На территории центра работал передвижной флюорографический аппарат, проводились ЭКГ и забор анализов крови. Особое внимание уделили профилактике социально значимых заболеваний.

Депутат Госсовета РТ, генеральный директор городской клинической больницы №12 Казани Рамиль Ахметов отметил, что медицинская помощь бездомным давно поставлена на системную основу.

«Проект длится несколько лет. Организация и поликлинической, амбулаторной помощи, и стационарной в городе Казани – на очень высоком уровне. Наши коллеги из 7-й поликлиники – терапевты, узкие специалисты, хирурги, ЛОРы, окулисты – при необходимости осматривают жителей „Приюта человека”, выявляют различные заболевания. Это и диспансеризация, сдача анализов», – рассказал Ахметов.

Специалист добавил, что в случае необходимости пациентов направляют в стационар: «При необходимости наш стационар – 12-я городская больница – может оказать стационарную медицинскую помощь. Это не только неотложная помощь, но и плановая: кому-то нужна хирургическая операция, кому-то – плановое терапевтическое лечение».

Врач-психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера Светлана Родионова работает с подопечными «Приюта человека» на постоянной основе. Она рассказала о специфике оказания помощи в таких случаях.

«С ними (находящимися в центре бездомными – прим. Т-и) работа достаточно регулярно, достаточно давно уже, потому что практически все жители данного приюта нуждаются в наркологической помощи в той или иной степени. При поступлении нового постояльца, если есть острое состояние, их определяют в наркологический стационар, а после выписки они возвращаются сюда, и здесь я решаю вопросы по поводу дальнейшего воздержания, кодировок, заболеваний, которые сопутствуют наркологическим», – пояснила Родионова.

Одна из ключевых проблем для людей без определенного места жительства – отсутствие или утрата документов. На акции работал юрист, консультировавший по вопросам восстановления паспортов, пенсионных удостоверений, СНИЛС, а также по имущественным спорам и задолженностям.

Юрист Ренат Мингалиев уточнил порядок работы: «Сначала выявляется потребность, какой конкретно документ необходим. Дальше определяется причина утраты документа, потому что, к примеру, за утрату паспорта полагается штраф. Мы предупреждаем наших подопечных о последствиях данной утраты документов, а дальше определяем направление: либо в МФЦ, либо в органы миграции, отдел полиции».

По словам Мингалиева, в работе с подопечными стараются, чтобы они самостоятельно восстанавливали документы, а не просто получали готовое решение. «Кроме документов, восстанавливаем и права людей: у большинства наших подопечных основные проблемы – это вопросы имущественного характера, вопросы задолженностей, пенсий, пособий, лечения», – констатировал юрист.

На площадке также работал специалист центра занятости. Как отметили организаторы, помощь в трудоустройстве и возможность получить консультацию по социальной защите – важная часть комплексного подхода, позволяющая людям не только решить текущие проблемы, но и вернуться к самостоятельной жизни.

Акция завершилась после 14 часов, однако сотрудники «Приюта человека» и привлеченные специалисты продолжат работу на постоянной основе. Ежедневные обеды, юридические консультации и помощь в трудоустройстве остаются доступными для всех нуждающихся.

Организовали акцию Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан, АНО «Приют человека» и Министерство здравоохранения РТ.