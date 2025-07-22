В Казани прошла благотворительная акция «День Белого Цветка»

В праздник явления иконы Божией Матери Казанская в столице Татарстана прошли праздничные мероприятия.

После традиционного крестного хода из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря с чудотворным списком иконы Казанской Божией Матери, в кафедральном Казанском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На площади перед собором прошла благотворительная акция «Белый цветок», организованная при поддержке Казанской епархии и епархиальной службы «Милосердие-Казань». Акция была инициирована несколько лет назад Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Фонд ежегодно принимает участие в акции.

На благотворительном базаре были изделия ручной работы: украшения, сувениры, изделия из ткани и глины, созданные казанскими мастерами и добровольцами социальных и приходских проектов. Волонтеры вручали благотворителям белые бумажные цветы – символы благотворительной акции.

«День Белого цветка» впервые прошел в России в 1911 году по инициативе Императора Николая II. Участие в ней принимали все члены Царской Семьи. Императрица Александра Федоровна организовала четыре больших благотворительных базара в пользу туберкулезных больных в 1911, 1912, 1913 и 1914 годах во время пребывания Царской Семьи на отдыхе в Крыму. Благотворительные праздники проходили в каждой губернии, в каждом уездном городе под разными названиями «День розового цветка», «День Белой ромашки». Суть была одна – собирали деньги для нуждающихся, для тех кому необходимо было лечение, для бедных детей, для многодетных неимущих родителей.

Благотворительную акцию в Казани посетили министр культуры Республики Татарстан Ираида Аюпова и Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» стоит у истоков возрождения акции «Белый цветок». Она проходит по тем регионам, тем маршрутам, которыми шел дореволюционный «Белый цветок». Эта акция стала драйвером благотворительного движения в России, она проводится в 40 городах – в том числе, в регионах-участниках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Я уверена, что масштаб акции будет увеличиваться с каждым годом. Он отвечает нашему культурному коду, потому что россиянин – это человек великодушный, щедрый, милосердный. В Республике Татарстан, как ни в каком другом регионе нашей страны, сохраняются традиционные ценности. Именно здесь, где есть любовь к семье, где живут большими семьями, где привыкли помогать родственникам, никого не нужно призывать помогать другим», – сказала Анна Громова.