В Казани прошла акция по пропаганде контрактной службы

Сегодня в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!».

Фото: © Михаил Захаров

«Здесь собрались несколько сотен представителей юнармейского движения, кадетских корпусов, студентов вузов и ссузов нашего города. Подобные акции помогают ребятам определиться. Многие из молодых людей мечтают о карьере военного. Пишут нам обращения и письма с просьбой пригласить их на подобное мероприятие», — рассказал врио заместителя начальника Казанского танкового училища по военно-политической работе Денис Басариев.

Фото: © Михаил Захаров

Для гостей была организована экспозиция, посвященная истории развития вооружения и боевой экипировки военнослужащих, а также фотовыставка, приуроченная к 100-летию танкового училища Казани.

Всем желающим демонстрировали на электронных тренажерах выполнение упражнений по стрельбе из стрелкового оружия, вождению автомобильной техники и основных танков Минобороны России.

«В фойе нашего училища развернут пункт отбора на военную службу по контракту, где ведется учет желающих стать частью армии страны. Ребята могут попробовать свои силы, пройти профессиональный психологический отбор. Со всеми кандидатами, оставившими свои контактные данные, потом обязательно свяжутся», — пояснил Басариев.



Фото: © Михаил Захаров

Гостям мероприятия предлагалось испытать себя в выполнении норматива по разборке и сборке автомата АК-74. Также участники встречи могли пообедать на полевой кухне, в меню которой присутствовала настоящая солдатская каша.