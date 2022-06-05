В Казани прошла акция по очистке озера Глубокое

В Казани экологи и волонтеры провели акцию по очистке берега и дна озера Глубокое. Она была приурочена ко Дню эколога, Всемирному дню окружающей среды и Международному дню очистки водоёмов.

Участники очистили от мусора 62 тыс. кв.м береговой территории и 7 тыс. кв.м под водой. За полтора часа участники субботника заполнили мусором половину кузова КАМАЗа.

«На озере Глубокое мы убираемся с 2005 года. Это наша центральная точка, где мы по традиции собираемся в Международный день очистки водоёмов. Глубина озера в некоторых местах достигает 20 метров. Мы очищаем подводную территорию пляжа», - рассказал зампредседателя татарстанского отделения Русского географического общества Андрей Агарков.

Прибрежную территорию убирали школьники, студенты, экологи и волонтеры.

Мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Поздравил участников с Днём эколога и поблагодарил всех за активность и неравнодушие к окружающей среде и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Ежегодно более миллиона наших жителей принимают участие в подобных мероприятиях. Спасибо, что приходите сами, приводите друзей, приводите своих детей и личным примером воспитываете в них любовь к родной природе», - сказал он.