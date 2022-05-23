В Казани прощаются со старейшим десантником России Павлом Клетневым

В Казани прощаются со старейшим десантником России и Татарстана, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Клетневым.

Церемония прощания прошла в казанском поселке Северный. Проводить в последний путь десантника пришли сотни человек – его родные, друзья и сослуживцы.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Похоронят Клетнева на новом кладбище «Курган».

Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского кантона ТАССР.

Он воевал в Венгрии и Австрии, освобождал Вену. День победы десантник встретил в Чехословакии. После окончания войны Клетнев вернулся в Венгрию, а затем был переведен в Эстонию.

В марте 1947 года его демобилизовали и он вернулся в Казань. Более 37 лет он проработал на Казанском электромеханическом заводе.