В Казани прощаются со старейшим десантником России Павлом Клетневым
В Казани прощаются со старейшим десантником России и Татарстана, ветераном Великой Отечественной войны Павлом Клетневым.
Церемония прощания прошла в казанском поселке Северный. Проводить в последний путь десантника пришли сотни человек – его родные, друзья и сослуживцы.
Похоронят Клетнева на новом кладбище «Курган».
Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского кантона ТАССР.
Он воевал в Венгрии и Австрии, освобождал Вену. День победы десантник встретил в Чехословакии. После окончания войны Клетнев вернулся в Венгрию, а затем был переведен в Эстонию.
В марте 1947 года его демобилизовали и он вернулся в Казань. Более 37 лет он проработал на Казанском электромеханическом заводе.