В Казани прощаются с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма идет прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым.



Фото: © Татар-информ

Люди начали собираться у здания вуза с раннего утра.

На подъезде к университету уже к 7.30 скопилась пробка из желающих проститься.



Фото: © Татар-информ

Напомним, что место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого числа желающих попрощаться с министром.

Гражданская панихида начнется 10.00.