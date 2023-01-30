В Казани прощаются с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым
В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма идет прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым.
Люди начали собираться у здания вуза с раннего утра.
На подъезде к университету уже к 7.30 скопилась пробка из желающих проститься.
Напомним, что место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого числа желающих попрощаться с министром.
Гражданская панихида начнется 10.00.