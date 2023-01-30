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Здоровье
30 января 2023  09:39
Эвелина Киселёва

В Казани прощаются с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым

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В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма идет прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. 
 

 

Фото: © Татар-информ

Люди начали собираться у здания вуза с раннего утра.

На подъезде к университету уже к 7.30 скопилась пробка из желающих проститься. 
 

 

Фото: © Татар-информ 

Напомним, что место прощания с Маратом Садыковым изменили из-за большого числа желающих попрощаться с министром. 

Гражданская панихида начнется 10.00.

#прощание
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