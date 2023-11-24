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Руc Тат
Общество 24 ноября 2023 09:29

В Казани прощаются с депутатом Госсовета РТ Ильшатом Ганиевым

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В Казани прощаются с депутатом Государственного Совета РТ и гендиректором тепличного комбината «Майский» Ильшатом Ганиевым. Панихида проходит в здании республиканского парламента.

Проститься с Ганиевым пришли Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты, члены Правительства РТ и др. До начала траурной церемонии первый Президент Татарстана и глава парламента выразили соболезнования присутствующим на панихиде родственникам парламентария.

Ильшат Ганиев ушел из жизни 23 ноября в возрасте 69 лет. Должность гендиректора тепличного комбината он занимал с 2008 года, а с 1989 года был руководителем совхоза «Майский». Избирался депутатом Госсовета Татарстана пяти созывов.

В 2001 году Ганиев стал лауреатом государственной премии Татарстана. Награжден золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда (2006), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016), медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой РТ и другими наградами.

Депутата похоронят на кладбище в казанском поселке Мирный.

#панихида #депутат Госсовета РТ
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