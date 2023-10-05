В Казани прошел завершающий концерт международного фестиваля Ильдара Абдразакова

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На сцене Государственного большого концертного зала им. С. Сайдашева состоялся грандиозный гала-концерт – торжественное закрытие 6-го Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, который посвящен 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина.

«Русские голоса всегда ценились и ценятся выше всех в мире, потому что никто вам не споёт так проникновенно. Наши российские певцы – они всегда были на первом месте, самые востребованные», – отметил солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров.

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»

В свою очередь Ильдар Абдразаков рассказал, что приехал в Казань с прекрасным настроением, его радовали родные лица и солнце. Оперный певец назвал огромным счастьем возможность помогать молодым артистам и продвигать их к выступлениям не только в России, но и за рубежом. Ильдар Абдразаков также признался, что хотел бы выступить в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. По его словам, в скором времени обязательно там появится со своей командой.

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»

«Оркестр великолепно отыграл, певцы – это отдельное искусство, у них такие чистые голоса, я бы вечность могла слушать», – поделилась своими впечатлениями одна из гостей Айгуль Ахматова.

Также в концерте приняли участие солист Музыкального театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров, солисты Мариинского театра Станислав Трофимов и Кирилл Белов, а также молодые певцы из программы Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова.