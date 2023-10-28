В Казани прошел закрытый пресс-показ фильма «Человек ниоткуда»

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

В Казани состоялся закрытый пресс-показ фантастического триллера «Человек ниоткуда», который выходит в широкий прокат 2 ноября. После просмотра киноленты для СМИ и блогеров состоялась пресс-конференция с участием режиссера Рената Давлетьярова.

Сюжет «Человек ниоткуда» разворачивается в 1960 году. Зритель переносится в советское время, когда состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения осколком метеорита прежде, чем успевает выйти на орбиту.

После аварии, придя в себя, главный герой понимает, что попал в 2023 год. Ему сложно осознать новый мир и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное воспоминание — это образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной столице.

Изначально создатели картины планировали сделать комедийную историю про полярника.

«Однажды я предложил написать комедию, как человек попадает в будущее, сталкивается с современной цивилизацией и попадает в нелепые ситуации. Оказалось, что сюжет совсем не смешной. Получилась очень запутанная история, которая сохраняет интригу для зрителя до конца, только пройдя через все приключения вместе с главным героем», — рассказал режиссёр.

Ренат Давлетьяров отметил, что казанская публика первой увидела созданную кинокартину. В последующие дни специальные показы пройдут в Самаре, Калининграде и Санкт-Петербурге. Режиссёр выразил надежду, что фильм получит успех и зрительскую поддержку.

На съемку ушло около двух месяцев, в фильме использована большая доля компьютерной графики. Каждый кадр был тщательно обработан, чтобы создать максимально реалистичные и захватывающие сцены.

«Все виды земли, космоса — настоящие, мы выкупили кадры у NASA. В фильме есть все, эра космонавтики 60-х, романтические песни. Бюджет составил 100 миллионов рублей», — добавил он.

В фильме снялись Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин. Авторы сценария — Дмитрий Пинчуков и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду проекта вошли Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный и Максим Рогальский.