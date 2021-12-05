В Казани прошел заключительный вечер одного из главных еврейских праздников — Ханука

На улице Баумана сегодня прошел последний вечер Хануки, или, как его еще называют, праздника восьми свечей. С первого дня праздника на подсвечнике ханнукии, установленном на главной улице столицы Татарстана, зажигали свечи, добавляя по одной каждый день.

Членов еврейской религиозной общины столицы Татарстана и гостей праздника поздравил главный раввин Казани и Республики Татарстан Ицхак Горелик.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сегодня завершается праздник Ханука. Этот праздник мы отмечаем в память об исторических событиях в жизни еврейского народа, которые произошли более 2000 лет назад. Но на самом деле это живой праздник», — заметил он, обращаясь к участникам мероприятия.

Также он пояснил, что свеча меноры — это огонек той памяти, которую людям передали предки. У каждого человека, каждой семьи, в каждой национальности есть своя вера, которую можно сравнить с огнем. Нельзя позволить кому-либо потушить его, нужно делать все, чтобы он всегда горел и передавать его дальше из поколения в поколение.

«Слава богу, мы живем в такое время, когда можем спокойно соблюдать традиции наших предков, и наши дети тоже видят, как нужно правильно их отмечать», — добавил он.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

После ритуального зажжения ханукии, светильника из восьми подсвечников, который символизирует силу духа народа, победу света над тьмой, члены общины прочитали молитву, а известный казанский певец и руководитель клезмерского ансамбля «Симха» Эдуард Туманский спел вместе с собравшимися ханукальную песню на иврите.

Праздник завершился раздачей подарков и выпечки взрослым и детям.

В этом году Ханука началась вечером 28 ноября и закончилась сегодня, 5 декабря.

Напомним, праздник берет свое начало от событий, произошедших во II веке до нашей эры, когда войска Иегуды Маккавея одержали победу над греко-сирийскими войсками царя Антиоха. По преданию, воины Маккавея собирались освятить оскверненный греками храм, однако для этих целей они смогли найти лишь небольшой кувшин. Но чудесным образом огонь в нем горел целых восемь дней. Это событие и назвали ханукальным чудом. В память о нем во время Хануки евреи всего мира в течение восьми дней каждый вечер зажигают светильник ханукию.