В Казани прошел хоккейный матч между депутатами и командой порохового завода

В преддверии Дня физкультурника в Казани состоялся товарищеский хоккейный матч между командами «Пороховой завод» и «Кандидаты» на кубок «Единство». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Матч был организован по правилам Ночной лиги. Команды сыграли два периода по 20 минут без силовых, без пробросов и щелчков. Если выявлялось нарушение правил, судья назначал штрафной бросок.

В результате со счетом 7:4 победу одержала команда «Кандидаты». Участников наградили медалями за первое и второе место, а победители также получили кубок «Единство».

В составе команды «Кандидаты» играли депутат Госсовета РТ, директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов, депутат Госсовета РТ, генеральный директор ОАО «Городская клиническая больница №12» Рамиль Ахметов, депутат Государственной Думы Илья Вольфсон; генеральный директор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации», член Общественной палаты РТ Азат Гайнутдинов, депутат Государственного Совета РТ, директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин, генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц, генеральный директор ООО «Группа компаний «Союз-Регион» Андрей Ляпунов, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Против кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана VII созыва сыграли сотрудники Казанского порохового завода Никита Антонов, Валера Архипов, Ирек Асхадуллин, Максим Баганов, Егор Бестужев, Ильфар Валиуллин, Константин Козырёв, Александр Коклин, Сергей Лаврентьев.

«Спортивный образ жизни нужно развивать и продолжать его развитие вне зависимости от того, хоккей это, футбол или гимнастика. Это дает очень положительный заряд эмоций, позволяет отвлечься и немного разгрузиться во время трудового рабочего дня или после, зависит от того, кто чем занимается» — поделился депутат Дмитрий Анисимов.

По словам руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслана Шигабуддинова, подобные мероприятия сплачивают, позволяют завести новые знакомства. «Спорт — это неотъемлемая часть моей жизни, потому что спорт дает мне силы и энергию для того, чтобы двигаться дальше к новым результатам» — заявил он.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.