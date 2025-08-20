В Казани прошел XI турнир по пляжному волейболу среди татароязычных радио

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Центре пляжного волейбола в Казани прошел XI республиканский турнир по пляжному волейболу среди радио, вещающих на татарском языке. В этом году организатором турнира стал прошлогодний победитель – радио «Тартип».

«Это волейбольный турнир, который проводится среди сотрудников татароязычных радио. У этих соревнований 11-летняя история. В этом году турнир посвящается 80-летию Великой Победы, мы проводим его с призывом о том, чтобы мы знали цену мирной жизни и были благодарны», – пояснила главный редактор радио «Тартип» Ризаля Исмагилова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Турнир проходит с некоторыми изменениями в правилах: вместо двух участников на поле находились команды по 5 человек. Как пояснили организаторы, изменения в том числе связаны с отсутствием достаточной физической подготовки игроков.

«Судьи у нас тоже свои. Например, главный редактор газеты "Ватаным Татарстан" Ильназ Фазуллин побывал и игроком, и судьей, таким же образом приняли участие в турнире и главный редактор газеты "Шэхри Казан" Радик Сабиров, Ильнар Хуснуллин – заместитель главного редактора газеты "Ватаным Татарстан", журналист "Шэхри Казан" Фарит Салихов и автор идеи турнира Ильнур Файзрахманов», – говорит Ризаля Исмагилова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые в этом году в турнире приняла участие команда радио, вещающего не в Татарстане, – в Казань приехали коллеги татарстанцев из города Сергач, где много лет работает радио «Сергач.Татар радиосы».

Таким образом, можно сказать, что турнир вышел на российский уровень. В итоге в состязании приняли участие 6 команд: «Татар радиосы», радио «Болгар», «Кунел», «Тартип», «Татарстан», а также «Сергач.Татар радиосы». Шестая команда – «Радио легендасы» ("Легенда радио") – из тех, кто в разные годы работал на татарских радио Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победители турнира:

1 место – «Сергач.Татар радиосы»;

2 место – радио «Татарстан»;

3 место – радио «Тартип»;

4 место – радио «Болгар».

Команде-победительнице вручили кубок и право организовать турнир в следующем году. Остальные команды награждены дипломами.

Камиля Билалова