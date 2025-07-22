В Казани прошел выпускной финалистов «Кадрового резерва-2025»

Выпускной участников республиканского проекта «Кадровый резерв-2025» по направлению «Создаю новое» прошел сегодня в Казани в КЦ «Московский». Дипломы лучшим финалистам вручил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Кадровый резерв» – проект, который создает возможности для самореализации молодежи Татарстана. Это одна из главных задач национального проекта «Молодежь и дети», утвержденного Указом Президента России Владимира Путина. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в 16-й раз мы реализуем этот проект», – сообщил Ринат Садыков журналистам.

По его словам, проект дает новые знания и умения молодым людям, которые в последующем применяют их при трудоустройстве в органах государственной власти и в крупных корпорациях.

«Обучение проходило в четыре этапа – очные и заочные, все они направлены на развитие навыков молодых людей. Участники обучились деловому письму и общению, прошли стажировки по разным направлениям. Все это станет для них фундаментом при построении профессионального личностного роста», – заметил Садыков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Кадровый резерв» – долгосрочная развивающая программа, которая создает условия для самореализации молодежи, стимулирует трудовую и образовательную мобильности и способствует взаимодействию молодых людей с представителями органов госвласти. В этом году поступило 813 заявок из 44 муниципальных образований республики, в отборочный этап прошли 352 человека. По итогам собеседования и тестирования до следующего этапа допущены 124 «резервиста», а на очные этапы прошли 89 человек.

«С каждым годом растет число участников, а также уровень и качество их подготовки и знаний», – добавил Садыков.

В этом году «Кадровый резерв» направлен на формирование и развитие кадров для реализации государственной молодежной политики. В 2025 году программа состоит из двух очных и двух дистанционных этапов. Работа ведется по двум направлениям: «Создаю новое» и «Масштабирую возможности».

Участники направления «Создаю новое» в возрасте от 16 до 35 лет обучались с апреля по июль, прошли стажировку в организациях-партнерах и были привлечены к участию в крупных социально значимых мероприятиях. Участниками направления «Масштабирую возможности» стали татарстанцы в возрасте от 22 до 35 лет. Для них обучение продлится до сентября.

«В числе прошлых выпускников проекта – помощник Раиса РТ Газинур Бакиров, первый заместитель председателя регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ Алла Кондратьева, директор ГБУ РЦ «Лето» Нина Шимина», – сообщила президент региональной общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Алена Бакирова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Резервисты» работают в разных сферах Татарстана: молодежной политике, образовании, спорте. За 15 лет проекта его участниками стали более 16,5 тыс. человек.