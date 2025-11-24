В Казани прошел Всероссийский турнир по боксу

Фото: РО МРОО «Первый патриот» в Татарстане

В минувшие выходные в Казани завершились XXIII Всероссийские соревнования по боксу на призы Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Хаматова А.К. среди юниоров.

В турнире приняли участие 173 спортсмена из 41 региона страны среди 17-18 лет. Республику Татарстан представляли 8 человек. Давид Акопджанян из Набережных Челнов стал серебряным призером турнира.

В церемонии награждения приняли участие ветераны Специальной военной операции: Анатолий Широков и Роман Неклюдов. Во время мероприятия один из участников обратился с молодым спортсменам.

»Мы, ветераны, знаем цену победы и видим в вас, юных боксерах, то же стремление, что и в каждом защитнике Родины. Это не просто спорт, это школа характера, где закаляется воля, дисциплина и несгибаемый дух. Желаю вам всегда идти вперёд, не сдаваться перед трудностями и помнить, что каждый ваш успех – это вклад в силу и гордость нашей страны!» - сказал Неклюдов.

Соревнования были организованы Федерацией бокса РТ при поддержке Министерства спорта РТ, партнеров федерации и содействии Регионального отделения МРОО «Первый Патриот» в Республике Татарстан.

Всероссийские соревнования по боксу на призы ЗТР А.К. Хаматова А.К. проходили в Казани в Центре бокса и настольного тенниса с 17 по 23 ноября.