В Казани прошел Всероссийский диктант «Россия – дом народов»

Всероссийский диктант «Россия – дом народов» прошел сегодня в Татарстане как в очном, так и онлайн-формате. Одной из площадок для его проведения в Татарстане стал Дом дружбы народов РТ.

«Когда такие мероприятия происходят, то думаешь о важности проведения таких событий. Ведь есть разные методы сохранения родных языков и культуры. И диктант как раз один из них. Сам по себе язык – это код народа, который через язык передает свою историю, передает свою культуру», – заявил руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

Что интересно, большинство участников, выбравших очный формат участия, пришли на диктант в национальных костюмах и с музыкальными инструментами. Так что перед началом диктанта все участники смогли насладиться народными мелодиями в живом исполнении.

Всероссийский диктант – это масштабная просветительская акция, приуроченная ко Дню языков народов России и проходящая в рамках Года единства народов страны. Основой для диктанта стали фрагменты произведений аварского поэта Расула Гамзатова. Отметим, что творчество Гамзатова посвящено в том числе дружбе и братству народов, что соответствует тематике Года единства.

«Сейчас идет СВО, и мы часто общаемся с бойцами, оказываем гуманитарную помощь. И они говорят: нам разницы в национальности никакой нет. Мы одна нация, мы один великий народ, и мы боремся за свою свободу и за свое будущее. И вот это уже показатель того, что мы умеем дружить, умеем созидать и умеем всегда быть вместе», – заявил Валиуллин.

Принять участие в диктанте могли все желающие независимо от возраста, образования и гражданства. Участие было бесплатным и добровольным. А для онлайн-участников была подготовлена 21 языковая версия диктанта. Среди них – татарский, башкирский, якутский, вепсский, карельский и коми-пермяцкий языки.

Текст диктанта будет опубликован уже завтра, 9 сентября. А итоги, включая количество участников, будут подведены до конца текущего месяца.

Напомним, что День языков народов России был установлен указом Президента страны Владимира Путина.