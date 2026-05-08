В Казани прошел военно-спортивный форум «Кубок Победы»

Фото: пресс-служба ФСО "Динамо"

6 мая на стадионе «Динамо» в Казани состоялся военно-спортивный форум «Кубок Победы» среди учащихся специализированных классов Татарстана и Луганской Народной Республики. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях участвовали 12 команд из Казани, поселков Куюки и Васильево, Елабуги, а также из городов ЛНР: Луганска, Лисичанска и Рубежного.

В церемонии открытия приняли участие почётные гости: первый заместитель председателя регионального отделения «Динамо» Салават Гайсин, советник председателя, заслуженный тренер России Ольга Павлова, председатель совета ветеранов МВД по Татарстану Марат Айдаров, глава совета ветеранов «Динамо» РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин, заместитель председателя организации Игорь Ключников, а также ветеран Вооружённых сил и динамовского движения Нурмухамет Газизов.

«Название форума «Кубок Победы» говорит о многом. Мы отдаем дань памяти Великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Огромные слова благодарности за то, что они сделали, даже порой ценой своей жизни. И наш долг – помнить об этом. Россия – великая страна, и мы гордимся ей. Быть сильными и храбрыми. Знать свою историю и любить свою страну. Наверное, сейчас это самое главное», – обратился к участникам Салават Гайсин во время торжественной церемонии.

Турнир начался с возложения цветов к Вечному огню в парке имени Горького. После этого участники почтили минутой молчания ветеранов-динамовцев в музее истории Общества.

В программу вошли комбинированная эстафета 4х200 м (свободный бег, бег в противогазах, бег с автоматом), сборка-разборка автомата Калашникова и силовое многоборье.

Среди юношей победила команда Елабужского суворовского военного училища МВД РФ. Второе место занял Луганский кадетский корпус «Барс», третье — лицей №159 Казани. Среди девушек лучшей стала Васильевская кадетская школа имени Николая Волостнова. Елабужское суворовское военное училище взяло серебро, школа №137 — бронзу.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Все участники получили сувениры и дипломы